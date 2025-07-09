Кінець хаосу: як нові правила змінюють подорожі з тваринами в Україні

Володимир Крейденко, народний депутат України

Зростання кількості власників домашніх тварин в Україні, які прагнуть подорожувати разом зі своїми улюбленцями, робить питання їхнього перевезення в пасажирському транспорті дедалі актуальнішим. Подорожі з тваринами, будь то внутрішні чи міжнародні автобусні перевезення, часто супроводжуються численними труднощами: від неоднозначних правил до складнощів із оформленням документів.

Днями Кабінет Міністрів України затвердив нові правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні, що є важливим кроком до створення комфортних і безпечних умов для всіх учасників поїздок.

Перевезення тварин у межах України автобусним транспортом тривалий час ускладнювалося через відсутність єдиних стандартів. Різні перевізники встановлювали власні правила, що створювало плутанину для пасажирів. Наприклад, одні компанії дозволяли перевозити тварин у салоні за певних умов, тоді як інші категорично забороняли це або пропонували розміщення у багажному відсіку, що часто викликало занепокоєння у власників щодо безпеки та комфорту їхніх улюбленців. Доступ до інформації про можливість перевезення тварин також був обмеженим: вебсайти перевізників рідко містили чіткі інструкції, а працівники автостанцій не завжди могли надати вичерпну консультацію. Санітарно-гігієнічні аспекти додавали складнощів, оскільки більшість автобусів не обладнані для перевезення тварин, що призводило до ризиків забруднення салону чи дискомфорту інших пасажирів. Особливо проблематичним було перевезення великих собак вагою понад 45 кг через відсутність спеціально обладнаного транспорту. Крім того, присутність тварин у салоні іноді викликала конфлікти з іншими пасажирами.

Міжнародні автобусні перевезення додають ще більше викликів. Різні країни встановлюють власні вимоги до перевезення тварин, такі як обов’язкове чіпування, вакцинація проти сказу, ветеринарні сертифікати чи карантинні заходи. Наприклад, країни Європейського Союзу вимагають, щоб тварини мали мікрочіпи та документи, видані за кілька днів до поїздки, що ускладнює підготовку. Деякі міжнародні перевізники забороняють перевезення тварин у салоні або встановлюють суворі обмеження, пропонуючи лише багажний відсік, що для багатьох власників є неприйнятним. Тривалість міжнародних поїздок, яка може сягати 12 годин і більше, ускладнює забезпечення комфорту тварин через відсутність умов для годування чи вигулу. Митні процедури, пов’язані з оформленням ветеринарних документів і перевірками на кордоні, також створюють значні перешкоди, вимагаючи від власників значних зусиль і часу.

Зміни, затверджені Урядом, покликані систематизувати правила перевезення тварин. Тепер ці правила враховують положення законів України «Про ветеринарну медицину» та «Про захист тварин від жорстокого поводження». Перевізники та працівники автостанцій зобов’язані інформувати пасажирів про можливість перевезення тварин у салоні, що має зменшити плутанину та підвищити прозорість. Пасажири отримали гарантоване право перевозити тварин за умови дотримання встановлених вимог, зокрема наявності ветеринарного паспорта та забезпечення санітарно-гігієнічних норм. Водночас перевізники можуть відмовити в перевезенні, якщо пасажир порушує ці правила, що забезпечує баланс між правами власників тварин і комфортом інших пасажирів.

Також, оновлені правила перевезення тварин чітко визначають умови для різних категорій тварин. Дрібні тварини вагою до 10 кг можуть перевозитися в спеціальних контейнерах із водонепроникним дном, розміщених на руках, під сидінням або на викупленому сусідньому сидінні. Середні та великі собаки вагою від 10 до 45 кг допускаються до перевезення за наявності намордника, повідка та абсорбуючої підстилки, але лише на підлозі, а пасажир має викупити всі сусідні місця. Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише в спеціально обладнаному транспорті, що поки залишається рідкістю. Особливі умови передбачені для собак-поводирів, які супроводжують осіб із інвалідністю: вони перевозяться безкоштовно за наявності намордника та повідка. Усі пасажири з тваринами зобов’язані постійно наглядати за ними та мати ветеринарний паспорт, що забезпечує безпеку та комфорт у салоні.

Ці зміни мають значний потенціал для покращення ситуації. Єдині стандарти усувають плутанину, а обов’язкове інформування пасажирів сприяє кращій підготовці до поїздок. Гарантія права на перевезення тварин підвищує впевненість власників, а спеціальні умови для собак-поводирів демонструють прагнення до інклюзивності. Проте впровадження нових правил стикається з низкою викликів. Недостатня кількість спеціально обладнаного транспорту для великих собак обмежує можливості їх перевезення. Навчання персоналу автостанцій і водіїв потребує додаткових ресурсів, оскільки від їхньої обізнаності залежить успішність реалізації правил. Для пасажирів нові вимоги можуть означати додаткові витрати, зокрема на викуп місць чи придбання контейнерів.

Порівняння з міжнародним досвідом показує, що Україна може запозичити низку ефективних практик. У країнах Європейського Союзу, таких як Німеччина чи Франція, перевезення тварин у пасажирському транспорті чітко регламентується. Наприклад, усі собаки та коти повинні бути чіпованими, мати актуальні щеплення та перевозитися в стандартизованих контейнерах або на повідках. Великі перевізники надають детальну інформацію про правила на своїх вебсайтах і часто обладнують автобуси спеціальними місцями для тварин. У Польщі та Чехії перевезення тварин також регулюється на державному рівні, але компанії можуть встановлювати додаткові обмеження, наприклад, дозволяючи лише дрібних тварин у салоні. У Сполучених Штатах Америки перевезення тварин у міжміських автобусах менш поширене через популярність авіа- та залізничного транспорту, але компанії дозволяють перевозити дрібних тварин у переносках за умови попереднього погодження. Американські перевізники також активно інформують пасажирів через онлайн-платформи, а в деяких штатах діють програми сертифікації транспортних засобів для перевезення тварин. Ці практики підкреслюють важливість стандартизації, прозорої інформації та інфраструктури для забезпечення комфорту тварин і пасажирів.

Для вдосконалення системи перевезення тварин в Україні потрібна співпраця всіх зацікавлених сторін. Перевізникам варто інвестувати в обладнання автобусів спеціальними місцями для тварин, наприклад, кріпленнями для переносок чи абсорбуючими підстилками, а також проводити регулярні тренінги для персоналу, щоб забезпечити професійне спілкування з пасажирами. Пасажири, зі свого боку, можуть отримати більше інформації через спеціалізовані розділи на вебсайтах перевізників або гарячу лінію для консультацій щодо перевезення тварин. Посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм забезпечить виконання нових правил на практиці.

Нові нормативно-правові зміни є важливим кроком до систематизації перевезення тварин у пасажирському транспорті України. Вони створюють чіткі рамки, підвищують прозорість і сприяють комфорту як для власників тварин, так і для інших пасажирів. Проте успішна реалізація цих змін потребує подальших зусиль: від розвитку інфраструктури до гармонізації з міжнародними стандартами. Спільна робота перевізників, пасажирів і держави може зробити подорожі з тваринами безпечними, комфортними та доступними, відкриваючи нові можливості для українців і їхніх улюбленців. Україна має всі шанси наблизитися до європейських і американських стандартів, створивши транспортну систему, яка поважає потреби всіх пасажирів.