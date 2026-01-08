Інтерфакс-Україна
09:00 08.01.2026

Автор ІРИНА ЖДАНОВА

Гуманітарна катастрофа, відновлення і мілітаризація: навіщо інформаційна підтримка науці, фундаментальній освіті, ветеранам?

3 хв читати
Гуманітарна катастрофа, відновлення і мілітаризація: навіщо інформаційна підтримка науці, фундаментальній освіті, ветеранам?

Ірина Жданова, засновниця Наукового ліцею/пансіону Чурюмова, кандидат істричних наук

 

Чи потрібна наука, фундаментальна освіта, інженерія, математика, технології? Це питання перетворюється в риторичне з очевидною відповіддю “ТАК”. Одночасно, існує прірва між запитом на кадри для вітчизняної енергетики, містобудування, логістики, медицини, оборонної промисловості  і освітньою політикою. Одна з ключових проблем - відсутність національної інформаційної кампанії на підтримку науки і освіти. Не через призму гуманітарних потреб сьогодні [і вчора], а через призму гуманітарної катастрофи, відбудови і створення потужної мілітаризованої країни в центрі Європи.

Тому я прийняла рішення взяти участь в конкурсі на на посаду члена наглядової ради Суспільного Мовлення у сферах освіти та науки. Я гарно памʼятаю мій попередній досвід змагань, коли я балатувалася до  Наглядової ради НСТУ у сфері захисту дітей та молоді. Тоді я зайняла друге місце. В  результаті домовленостей між громадськими організаціями, яких завели як делегатів конференції,  нас “розвели” як котиків. Що ж. Я не з тих, хто здається без бою. Публікую свою програму. І переконана, що в Україні є спільнота тих, хто може її реалізувати незалежно від результатів конкурсу.

Програма кандидатки у Наглядову раду НСТУ від ГО "Фонд “Відкрита політика" Жданової Ірини, координаторки Громадянської платформи з реформування наукової сфери

Моя програма спрямована на інформаційну підтримку української  науки та освіти через суспільне мовлення у межах повноважень члена Наглядової ради, передбачених Законом "Про суспільні медіа України", Положенням про Наглядову раду НСТУ та Статутом НСТУ. Вона зосереджена на формуванні пріоритетів діяльності, контролі за дотриманням стандартів, на створенні дорадчих органів. Важливим є залучення експертного потенціалу популяризаторів науки, освітян, які обізнані з європейськими нормами та політиками  громадянської науки й освіти.

Пріоритет 1. Доступна фундаментальна середня освіта для наукоємної економіки

Фокус на стратегічному визначенні пріоритетів НСТУ у висвітленні інновацій, фундаментальної освіти та STEAM-напрямів у звичайних та спеціалізованих школах, у коледжах. STEАM - це абревіатура від: S-Science-Наука, T-Technology-Технології, E-Engineering-Інженерія, A-Arts-Мистецтво/Креативні індустрії, M-Math-Математика. Розтлумачення батькам навіщо математика, фізика інші природничі науки. Інформаційно забезпечити зняття тригерів у батьків. Популяризувати наукову освіту в т.ч. серед  учнів в селах, малих містах і тих, хто тимчасово за кордоном. Профорієнтація школярів на точні науки, інженерні спеціальності спільно з коледжами, університетами.

Пріоритет 2. Наука для оборони

Популяризація роботи вчених, теоретиків та експериментаторів, які впливають на технологічні рішення, пов'язані з національною обороною і безпекою. На формування критичного мислення у громадян, згуртованості і розуміння ролі науки в суспільстві. Із чітким балансом між відкритою і закритою інформацією про розробки українських вчених. Залучення експертів у сфері оборони та науки для напрацювання аналітики для мовника. Навчання журналістів як висвітлювати теми науки за європейськими стандартами.

Пріоритет 3. Ветеранська освіта для турботи та перекваліфікації

Стратегічний фокус на освіті для ветеранів, в т.ч. підтримка інклюзивних програм в коледжах, університетах з перекваліфікації ветеранів, які отримали травми, втратили мобільність, мають вади здоров'я, зв'язок з бізнесом, в тч Defence Tech.  З акцентом на повагу до гідності ветеранів, доказовість та недопущення стигматизації.

Ці три пріоритети будуть досягатись через нетворкінг і посилення синергії. Розвиток партнерств із локальними освітніми та науковими ініціативами, залучення "польових" експертів, які працюють без донорських коштів і є більш незалежним у відстоюванні цієї чутливого напрямку: освіта і наука.

Моя програма спрямована на забезпечення незалежності, прозорості, високої якості та суспільної значущості освітнього та наукового контенту НСТУ без втручання в редакційні рішення або поточну господарську діяльність НСТУ.  Щоби суспільне мовлення стало доступним і ефективним інструментом розвитку науки і освіти  задля перемоги і відновлення  України.

 

