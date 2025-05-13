Інтерфакс-Україна
Колонки
11:35 13.05.2025

Автор ІРИНА ЖДАНОВА

Наука, мистецтво і відновлення для дітей: навіщо мережеві моделі освіти Україні?

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Наука, мистецтво і відновлення для дітей: навіщо мережеві моделі освіти Україні?

Ірина Жданова, засновниця Наукового ліцею Чурюмова, виконавча директорка ГО "Фонд "Відкрита політика", канд. істор. наук

 

Коли я активно працювала в робочих групах в парламенті і в Міністерстві освіти щодо адвокації спеціалізованої наукової і мистецької освіти, ми активно просували ідею, щоб в стандартах було прописано як окремий індикатор інтеграцію мистецтва і математики. На жаль, нас тоді не підтримали і забанили цю ідею. Як  і пропозицію щодо ментального здоров'я. Після повномасштабного вторгнення лише лінивий освітній експерт сьогодні не говорить як важливо поєднувати навчання і психо-емоційне відновлення учнів. А от тема інтеграції - звелась до STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) підходів. Які ризики і навіщо потрібно пілотувати мережеві моделі освіти, які інтегрують науку, мистецтво і ментальне здоров’я?

 

В чому ризик інтеграції  науки і мистецтва через  STEAM?

В тому що будуть знищені як окремі предмети фізика, хімія, біологія, астрономія (остання й так давно знищена в школах). У кращому випадку учні матимуть дуже загальні поверхневі уявлення з цих предметів. А під красиву упаковку STEM закуплені лабораторії та інтерактивні дошки  через “своїх” провайдерів в обрані опорні школи. Сучасне обладнання & приріст знань - це не лінійна залежність. Мистецтво/Art  в більшості випадків виключають з цього підходу.

Що робити місцевим  школам в сільських, прифронтових громадах, у невеликих містах? Очевидно, що рівень знань з цих предметів буде і далі катастрофічно падати за винятком небагатьох спеціалізованих шкіл в містах-мільйонниках, які спрямовані на перемоги в олімпіадах і залученні дітей. Там є батьки, які усвідомлюють навіщо природничі дисципліни, математика.  До таких батьків і я колись себе відносила. Тому діти вчились в Київському науково-природничому ліцеї 145. Зараз мої діти вже дорослі. І легко та успішно  реалізують свої фундаментальні знання в дуже різних сферах не у містах-мільйонниках.

Я ж навчалась в школі в невеличкому містечку Черняхів і одночасно у заочній республіканській фізмат школі. Заочний формат забезпечував доступ до такої інакшої поглибленої освіти. У сучасних умовах цей заочний формат (доступ)  може замінити онлайн навчання в поєднанні з офлайн сесіями-таборами в безпечних громадах.

Потрібно шукати нові інноваційні мережеві моделі.

Гнучкі, з колабораціями з іншими установами, державними, громадськими, приватними. Серед цього калейдоскопу можливостей - табори в безпечних громадах, де поєднується оздоровлення та розумний відпочинок, вивчення природничих предметів, експерименти з мистецтвом і психо-емоційним відновлення. Вони мають розбудовуватись як відкриті мережі. Мережеваосвіта прописана в Законі “Про освіту”.

Саме таку модель команда Наукового ліцею-пансіону ім. Чурюмова  буде тестувати в липні з учнями 1-8 класів в безпечні громаді в Карпатах.  Буде 9 експериментів, астрономічні спостереження і 5 музичних майстерок за Орф-методом. Це все в колаборації з академічними державними науковими установами в Києві і приватною ініціативою “Співоча майстерня” в Чернігові.

Плануємо це все далі описати в моделі. Щоб наші пропозиції були не лише в архівах робочих груп в парламенті і Міністерства освіти, а й працювали в місцевих громадах.

Де взяти гроші?

Фінансування щедро дають на такі проекти донори. Не всі ці гроші навіть використовуються. Кошти  на оздоровлення і відпочинок дітей можна знайти (запланувати) в місцевих бюджетах окремою статтею. В нашому випадку це оплачують замовники освітніх послуг - батьки. Інакше моделювання буде залежати від примхів донорів і чиновників. Але ця модель не є надто дорогою для місцевих громад, якщо її масштабувати.

Головне.

Не гроші. І не закони. А розуміння важливості моделювання альтернативних  мережевих форм  освіти і відновлення дітей.  Не шукати причини чому це  неможливо зробити, пропонувати що і як можна зробити. Робити.

 

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