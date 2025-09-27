Інтерфакс-Україна
Колонки
11:20 27.09.2025

Автор ІРИНА ЖДАНОВА

Мотивувати до вступу на інженерні спеціальності школа може, якщо?..

5 хв читати
Мотивувати до вступу на інженерні спеціальності школа може, якщо?..

Ірина Жданова, засновниця Наукового ліцею/пансіону Чурюмова, кандидат істричних наук

 

Природничі предмети й математику поглиблено можна  вчити з 1 класу.  І в онлайн теж можна. Перевірено практикою. Астрономію і фізику в Науковому ліцеї / пансіоні Чурюмова вивчають як окремі предмети з 1 класу. Що скажу? Банально. Багато залежить від замовників – батьків і держави.

Перший місяць запуску навчального року – позаду. Отож,  поділюсь першими міркуваннями про 2025/2026 навчальний рік. І про останню заяву Оксена Лісового щодо відповідальності шкіл за інженерну освіту. 

До нас цього року  прийшли вмотивовані активні діти, яким подобається вчитися. Оскільки я більше спілкуюсь з командою, можу впевнено сказати, що вчителі – у захваті. Бо це про мотивацію вчителя йти в клас і відчувати, що тебе чують. Що ти потрібен не як цап-відбувайло з міхом вини на плечах. А як вчитель.

Тепер докладніше про "якщо".

Перше "якщо".

Поглиблено природничі науки й математику [та й інші предмети] можна вивчати тоді, коли є запит замовників. Батьків і держави. Вони є замовниками освітніх послуг. І такі батьки є. І діти теж. Держава сьогодні замовляє ці послуги? Моя особиста відповідь – НІ. Міністр сказав про відповідальність школи щодо мотивації до інженерних спеціальностей. Це правда, але постправда. Першими в цьому ланцюгу  є замовники.

Друге "якщо".

Якщо  правильно вибудувати бізнес-процеси. Так, я не помилилась. Бо те, чи прийдуть до вас і які до вас прийдуть учителі, діти і батьки, залежить і від бізнес- процесів.  Інноваційних і прозорих. З людським підходом. Якщо батьки постійно тролять у чатах завуча, вчителя, то вибудувати ефективне навчання дуже важко. Точніше – неможливо. Діти чують, що говорять батьки. Недовіра передається їм.

За 7 років роботи моєї школи було всяке. Але навіть ті, які спочатку очікували, що ми малюватимемо оцінки і розважатимемо дітей, йшли від нас в іншу школу із вдячністю. Я зрозуміла, що треба з першого дня після підписання договору відверто і чесно розмовляти з батьками. Давати чіткий план, розгорнуті відповіді на запитання  і розтлумачувати наші підходи. Відмову від класно-урочної системи, уроки  за методикою Барбари Оклі – не так легко насправді прийняти.

Те саме, але окремо з викладачами. Особливо з новими. Ой, як важко їм після НУШ і державних шкіл! Легше з репетиторами. Що потрібно? Відразу, “на березі”, проговорити і прописати прозоро про кіпіай. Про щоденний моніторинг роботи. Вчителі – це спільнота дуже відповідальних людей. Тому не лише про візію і цінності потрібні розмови. Це теж потрібно. І не  лише про "чому".

А саме ЩО і ЯК робити. Коротенькі навчання із ще коротшими і чіткими інструкціями з кожного процесу.

І робити постійні рефлексії. З учнями. З вчителями. З батьками. Всередині команди адміністрації.

Це те, чому я навчилася в громадській роботі. Те, що вивчала в Ізраїлі. І те, що можу застосувати на рівні витягнутої руки в школі, де я є засновницею. А моїми замовниками є батьки. І частково – держава.

Третє "якщо" – ключове.

ДОВІРА.

Якщо мені не довіряє держава, якій я сумлінно плачу податки і виконую свої обов'язки, я можу працювати. Бо є закон. Автором статті про поглиблене вивчення природничих наук і математики була я і команда директорів фізмат шкіл, учених. Тому я добре знаю, що всі можливості для організації такого навчання є в правовому полі. Чи сьогодні підтримує держава цей напрям? Ні. НУШ підтримує. Спеціалізовану освіту наукового профілю – ні.

Навіть якщо  є замовники-батьки  на поглиблену природничо-математичну освіту, є вибудовані бізнес-процеси, але немає довіри, то ніяка школа не працюватиме ефективно. Бо без безпечного і дружнього середовища для дітей, батьків, учителів, команди – це будуть суцільні цунамі й землетруси. В освіті нам доста війни.

Розбудова довіри між батьками, учнями і вчителями  — це окреме, можливо, перше завдання засновника. А тепер у цій формулі ставимо засновником районні управління освіти або державу. Що ми зараз маємо?… Ситуацію катастрофи в державних школах. На мій превеликий жаль. Якщо засновником є університет (як в УФМЛ) або тямуща громада — там інша історія. Але скільки таких державних фізматів, які ціною надлюдських зусиль усе ще тримаються в українській освіті?!! Яке охоплення?! Як там навчатися неолімпіадникам?!

Повернусь до довіри. Розповім, як у нас працює один кейс. Щотижня в нас з учнями є така онлайн-гра "Свіча". Ми збираємося і по черзі називаємо три речі, що за цей тиждень сподобалося найбільше. Одна із цих штук  —  хибна. Усі весело обговорюють, що саме фальш. Вчаться конструктивно критикувати й аналізувати тези одне одного. Для адміністрації — це змога отримати від наших учнів технічне завдання — що саме поліпшити. 

Називайте це дитиноцентризмом чи обʼєктністю у виступах  на форумах і конференціях. Будь ласка. Тільки не під софіти в часи війни. Бо це дуже демотивує тих, хто безпосередньо працює з учнями і батьками. Без відвертих розмов і реагування, зворотного звʼязку не варто очікувати довіри. [Це те, що поки не може втямити Міністерство освіти і науки].

Переконана: без цих трьох факторів у нас не буде природничо-математичної освіти. Усе інше: кабінети, обладнання, підручники — дуже важливо. Але не достатньо, на мою думку. Вони будуть мертвими без живого замовника, бізнес-процесів і довіри.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 01.09.2025
1 вересня в Україні: тривога чи надія?

1 вересня в Україні: тривога чи надія?

11:35 13.05.2025
Наука, мистецтво і відновлення для дітей: навіщо мережеві моделі освіти Україні?

Наука, мистецтво і відновлення для дітей: навіщо мережеві моделі освіти Україні?

13:39 30.01.2025
Вчимо уроки з USAID

Вчимо уроки з USAID

14:55 08.03.2023
Програма щасливого жіноцтва: як не зачахнути під час війни і відкрити вікна в майбутнє українським дівчатам

Програма щасливого жіноцтва: як не зачахнути під час війни і відкрити вікна в майбутнє українським дівчатам

09:52 04.10.2022
Ілон Маск і українська освіта

Ілон Маск і українська освіта

21:35 22.11.2021
Школа не повинна заважати жити! Лайфхаки для батьків і директорів шкіл

Школа не повинна заважати жити! Лайфхаки для батьків і директорів шкіл

11:46 08.09.2021
Хто буде служити в кібервійськах  України?

Хто буде служити в кібервійськах  України?

21:41 21.07.2021
Летить чи свистить? Освіта в прифронтових школах

Летить чи свистить? Освіта в прифронтових школах

11:05 26.03.2021
Питання із села Серебрянка до політиків на Печерських пагорбах Києва

Питання із села Серебрянка до політиків на Печерських пагорбах Києва

10:05 06.03.2021
Формула балансу. Про жінок, фізику і бухгалтерію

Формула балансу. Про жінок, фізику і бухгалтерію

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ

Від виживання до перемоги

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

МИХАЙЛО ЦИМБАЛЮК

Освіта: інвестиції чи скорочення?

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК

Адвокат ≠ клієнт. Чому закон про заборону ототожнення — це захист правосуддя, а не удар по свободі слова

ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Рош га-Шана в Умані: молитви про життя і мільйони для міста

ЮРІЙ ЩУКЛІН

Чек - лише в обмін на чек-лист: що Єврокомісія має ставити умовою допомоги "Укрзалізниці"

ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Шолом, що рятує життя і гроші: чому Україні потрібен новий стандарт безпеки для мотоциклістів

ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

Міндовкілля в 2 рази збільшило вирубку лісу в національних парках за останні 8 років. Це абсурд, корупція і екологічна катастрофа

УЛЬФ КРІСТЕРССОН

Як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які намагаються захопити російські танки. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна

ЄВГЕНІЯ ЛОКТІОНОВА

145 ТЦ за 23 роки - не зупиняємось

МА ШЕНКУНЬ

Втілення Ініціативи з глобального управління допоможе спільній побудові більш справедливого й раціонального світового порядку

ОЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО

Золото війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА