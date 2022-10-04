Колонки

09:52 04.10.2022

Автор ІРИНА ЖДАНОВА

Ілон Маск і українська освіта

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Ілон Маск і українська освіта

Ірина Жданова, засновниця Наукового ліцею "Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова", канд.істор.наук 

 

 

Минулі вихідні читала спогади Мей Маск про дітей. А вчора ми в Науковому ліцеї ім. Клима Чурюмова розпочали курс «Краєлюбство» з Миколою Лисенком (молодшим)   для наших геніїв і негеніїв математиків.

Одночасно, заява Ілона Маска про Крим наштовхнула на міркування, що світ буде знати про Україну лише тоді, коли МИ знатимемо про себе. Це як закон сполучених судин. Чим менше ми знаємо про Україну, тим менше світ знає про нас.

Світ і його лідери.

Яка моя візія щодо української освіти? Фундаментальна, доступна, людяна. 

1. Фундаментальною з hard skills, з мотивацією до вивчення математики, фізики, астрономії. В умовах наукоємної світової економіки - це гарантоване працевлаштування і стратегічна інвестиція у власну! національну оборону. 

2. Доступною незалежно від місця проживання. Якщо приватна - за ціною, яка доступна вмотивованим патріотично налаштованим батькам. 

«Навчання нерозумних - безумство». Це слова Соломона старі як світ.  Під розумом тут цінності. 

3. Людяною з формуванням цінності любові до людини, до України, до світу. 

Знання про себе, свою історію є ключовими у фізмат освіті. Це формує цінності гідності до себе. А значить, і до світу.

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