Митне оформлення оборонної продукції: як уникнути затримок у сучасних реаліях

Віта Мірошниченко, керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні

Сучасні реалії потребують від стратегічно важливих секторів економіки миттєвої реакції та здатності адаптуватися під мінливі обставини. Однак складні митні процедури та контрольні заходи інших органів передбачають ретельну перевірку певних категорій товарів, а тому можуть призводити до збільшення термінів доставки критично важливих товарів.

Це, зокрема, стосується й продукції, яка ввозиться в Україну для проходження випробувань на військових та технологічних полігонах, адже складність може полягати в тому, що подібний товар раніше не імпортувався на український ринок, а, отже процес митного оформлення потребуватиме більше часу.

Втім, уникнути затримок можна, якщо підготуватися до митного оформлення оборонної та технологічної продукції. Для ідентифікації використовуються затверджені Кабінетом Міністрів України списки (і) товарів подвійного використання (гармонізований з Додатком I до Регламенту ЄС №428/2009) та (іі) товарів військового призначення. Всі документи, що супроводжують товар (рахунки-фактури, специфікації, технічні паспорти тощо), повинні містити формулювання, ідентичні тим, що використовуються у контрольних списках. Тут варто розібратися детальніше.

Підготуйте правильний опис товару

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) зазвичай застосовується для коректного віднесення товарів до товарної підкатегорії з метою забезпечення повноти сплати митних платежів. Тому для таких цілей бізнесу буде достатньо вказати назву товару відповідно до звичайного торговельного опису та відповідно його правильний код згідно з УКТ ЗЕД.

Інша справа - продукція військового призначення та товари подвійного використання. Тут для успішного проходження митного контролю потрібно надати детальний опис виробу, його технічні характеристики, його кінцеве призначення та належність (або неналежність) до контрольних списків Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ). Опис товару подвійного призначення повинен містити посилання на відповідні категорії, що охоплюють, зокрема, електроніку, телекомунікації, навігацію та інші пункти, а для військових товарів - посилання на відповідні позиції окремого списку товарів військового призначення.

Для успішного проходження контролю рекомендується створити та перевірити наступний чек-лист:

Повний опис товару, його призначення, принцип дії, виробник, модель;

Технічні характеристики, що впливають на контроль (наприклад, спектральний діапазон, тип сенсора, частота кадрів, наявність лазерного далекоміра тощо);

Експортна класифікація виробника (якщо є);

Країна походження товару;

Інформація про кінцеве використання та кінцевого користувача (EUU);

Аргументований пояснювальний лист щодо статусу товару у контрольних списках.

Скористайтеся перевагами цифрової системи контролю

Зменшення паперової бюрократії є одним з ключових факторів прискорення процесу оформлення критично необхідних товарів. З цією метою ДСЕКУ запровадила нову цифрову систему ІКСЕК Stratlink. Електронні дозволи діють для імпорту з 1 травня 2025 року, а для експорту - з вересня 2025 року.

Після підпису керівником ДСЕКУ за допомогою КЕП, дозвіл миттєво стає доступним у кабінеті заявника та автоматично передається до системи «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що інтегрована з системою митного оформлення Держмитслужби. Крім того, Stratlink дозволяє оформлювати в цифровому режимі наступні документи та проходити такі процедури:

Реєстрація/дореєстрація суб'єкта;

Дозволи на експорт/імпорт;

Разові дозволи;

Генеральні дозволи;

Відкриті дозволи;

Міжнародний імпортний сертифікат (IIC);

Висновок на переговори;

Висновок на тимчасове ввезення або вивезення.

Завдяки роботі в автоматизованій системі зменшується паперове навантаження на контролюючі органи, а необхідні дозволи стають доступними в єдиному просторі в режимі реального часу, що дозволяє скоротити час на митне оформлення критично важливих товарів. Крім того, система дозволяє компаніям подавати документи для експортного контролю онлайн, без відвідування держорганів і в режимі 24/7. Це пришвидшує оформлення документів, мінімізує ризики помилок і забезпечує безпечні умови роботи, що особливо важливо під час війни.

Правильно оформлюйте продукцію для випробувань

Програма Test in Ukraine від Brave1 має свій алгоритм постачання новітніх розробок на український ринок для проходження випробувань. Для цього слід заповнити відповідну заявку на сайті та узгодити всі деталі з технічними експертами Brave 1. Слід зазначити, що для тестування приймається продукція, що має рівень готовності від TRL4.

У разі постачання за цією програмою, документи на ввезення та вивезення прототипів та зразків готуються спільно з командою Brave1, однак не скасовують наведених вище рекомендацій стосовно опису товару для цілей митного оформлення та експортного контролю.

Розгляньте резиденство в Defenсe.City

Нещодавно в Україні з’явився оборонний аналог спеціального режиму Дія.Сіті під назвою Defenсe.City. Відповідний закон підписано 3 вересня поточного року. І хоча чимало подробиць будуть визначені підзаконними актами, про деякі переваги документу можна говорити вже зараз.

Зокрема, резиденти Defence.City зможуть проходити спрощені процедури митного контролю та матимуть пріоритет при здійсненні митного контролю. Крім того, очікується що реєстрація у Defence.City дозволить компаніям експортувати товари військового призначення та подвійного використання без отримання спеціальних дозволів ДСЕКУ, що в перспективі зможе спростити виконання міжнародних контрактів та зменшити кількість затримок постачань.

До того ж новий режим передбачає низку податкових преференцій, зокрема:

Звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування отриманого прибутку у розвиток виробництва та технологій;

Звільнення від земельного податку;

Звільнення від екологічного податку;

Звільнення від податку на нерухомість;

Спеціальні умови валютного контролю.

Більше подробиць з’являться незабаром у підзаконних актах, після чого можна чітко визначити наскільки цей механізм є ефективним для бізнесу.

Замість висновків

Хоча процедура митного оформлення товарів, критично важливих для оборонної та технологічної сфери, часто є складною та багатоетапною, її можна суттєво оптимізувати та прискорити. Ключ до успіху полягає у подвійному підході: по-перше, слід приділяти достатньо уваги якісній підготовці товаросупровідних та дозвільних документів, що забезпечує їхню повноту, точність та відповідність усім регуляторним вимогам з самого початку. Це дозволяє мінімізувати ризики затримок та відмов під час митного оформлення та додаткових запитів від контролюючих органів.

По-друге, не менш важливо використовувати переваги сучасних цифрових рішень. Впровадження електронних систем подачі, автоматизованої перевірки даних та прозорих цифрових платформ не лише значно скорочує час обробки, а й підвищує прозорість та загальну ефективність процесу отримання необхідних дозвільних документів для ввезення товарів подвійного використання та військового призначення.