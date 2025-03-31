Державний аграрний реєстр: цифрова трансформація українського агросектору на шляху до ЄС

Віталій Коваль, міністр Мінагрополітики та продовольства України

Державний аграрний реєстр (ДАР) за два з половиною роки еволюціонував в єдину цифрову платформу для підтримки агровиробників, об'єднавши понад 200 тисяч користувачів та ставши основою для прозорого розподілу мільярдів гривень допомоги. Що таке ДАР сьогодні, чому реєстрація в ньому необхідна для всіх учасників аграрного ринку, та як він змінює правила гри в українському сільському господарстві?

Що таке ДАР?

Державний аграрний реєстр — це інформаційно-комунікаційна система для забезпечення формування та реалізації державної аграрної політики. Через неї здійснюється ідентифікація та реєстрація учасників аграрного сектору України. Система також спрощує процес надання державної допомоги сільгоспвиробникам. По суті, для аграрія - це зручний електронний кабінет, який замінює необхідність збирати численні довідки для отримання державної підтримки.

Реєстрація відбувається через вебпортал dar.gov.ua за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID. ДАР автоматично синхронізує дані користувача з основних державних реєстрів, зокрема — Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав, а також із Єдиним державним реєстром тварин.

Важливо зазначити: ДАР є платформою для доступу до програм підтримки, а не інструментом фіскального чи іншого посиленого контролю з боку держави. Дані користувачів захищені та використовуються з їхньої згоди лише для адміністрування допомоги.

Масштаб системи

Ефективність та зручність ДАР вже оцінили понад 200 тисяч учасників аграрного ринку. Структура користувачів демонструє широкий спектр сільгоспвиробників — 72,6% становлять фізичні особи, 16,6% — юридичні особи (фермерські господарства та інші агропідприємства), а 10,8% — фізичні особи-підприємці. Ці цифри підтверджують, що цифровізація аграрного сектору через ДАР активно відбувається на всіх рівнях виробництва – від найменших до найбільших господарств.

У системі обліковано близько 7 мільйонів земельних ділянок загальною площею приблизно 20 мільйонів гектарів. Загальна площа сільськогосподарських угідь в Україні сьогодні становить близько 24,5 мільйона гектарів, тобто ДАР вже охоплює понад 80% сільськогосподарських угідь країни. Також зареєстровані учасники утримують майже 950 тисяч голів худоби, зокрема понад 573 тисячі корів, 320 тисяч овець та 54 тисячі кіз.

Програми підтримки

ДАР функціонує як «єдине вікно» для отримання фінансової підтримки. Система дозволяє аграріям подавати заявки онлайн, відстежувати їх статус та отримувати сповіщення про нові програми.

З набуттям чинності Закону «Про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр"» (№ 3980-IX), реєстрація в ДАР стала обов'язковою умовою для отримання всіх видів державної підтримки в сільському господарстві. Автоматизована перевірка даних через ДАР мінімізує бюрократичні процедури та ризики нецільового використання допомоги.

Через Державний аграрний реєстр агровиробники отримують доступ до різноманітних програм підтримки, зокрема:

підтримка на гектар оброблюваної землі;

дотації на утримання корів, овець і кіз;

спеціальні програми для господарств з деокупованих і прифронтових територій;

дотації на реконструкцію або будівництво зрошувальних мереж;

програми допомоги від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), ЄС та інших донорів — зокрема розподіл насіння, добрив, обладнання та надання грантів.

ДАР став важливим інструментом і для фінансового сектору. Понад 30 банків вже використовують дані реєстру для верифікації позичальників. З 1 січня 2025 року реєстрація в ДАР є обов'язковою умовою для аграріїв, щоб отримати фінансування за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Упродовж 2024 року державну підтримку через ДАР отримали понад 31,6 тисячі фермерів на загальну суму 3,88 млрд грн. Державний бюджет на 2025 рік передбачає понад 6 млрд грн на програми підтримки агровиробників, адміністрування яких здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр.

Вже найближчим часом Міністерство оголосить новий етап прийому заявок в ДАР на участь у програмах підтримки. Нашим пріоритетом залишається оперативна допомога аграріям, особливо тим, хто працює на прифронтових територіях попри всі виклики. У цьому році ми робимо особливий акцент на підтримці тваринництва та рибництва — галузей, які мають значний потенціал для диверсифікації українського агробізнесу.

ДАР як компонент євроінтеграції

Розвиток ДАР є одним із важливих елементів підготовки України до членства в ЄС. Впровадження платформи здійснюється за підтримки ЄС, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Світового банку як частина комплексної трансформації аграрного сектору. Функціонування ДАР включено до Плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. План містить чіткий індикатор: понад 80% державної агропідтримки має надаватися через ДАР до першого кварталу 2026 року.

ДАР є еквівалентом реєстрів фермерських господарств, що існують у всіх країнах-членах ЄС, і відповідає вимогам європейського законодавства. Наявність цієї системи дозволяє Україні готувати підґрунтя для впровадження інших ключових інструментів Спільної аграрної політики (САП) – єдиної системи правил та підтримки сільського господарства і розвитку сільських територій в Європейському Союзі:

Виплатної агенції — структури на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, яка адмініструватиме виплати аграріям за стандартами ЄС;

— структури на базі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, яка адмініструватиме виплати аграріям за стандартами ЄС; Інтегрованої системи адміністрування та контролю (IACS) — механізму ЄС для управління та контролю аграрної підтримки, що з окрема забезпечує наявність точних, стандартизованих та верифікованих даних про сільгоспземлі, які є обов'язковою умовою для коректного адміністрування виплат в рамках САП;

— механізму ЄС для управління та контролю аграрної підтримки, що окрема забезпечує наявність точних, стандартизованих та верифікованих даних про сільгоспземлі, які є обов'язковою умовою для коректного адміністрування виплат в рамках САП; Системи знань та інновацій в сільському господарстві (AKIS) — національної мережі для обміну знаннями між українськими фермерами, науковцями, дорадниками та бізнесом, що сприятиме впровадженню сучасних технологій та підвищенню продуктивності;

— національної мережі для обміну знаннями між українськими фермерами, науковцями, дорадниками та бізнесом, що сприятиме впровадженню сучасних технологій та підвищенню продуктивності; Мережі даних сталого розвитку фермерських господарств (FSDN) — системи збору економічних та екологічних показників для аналізу ефективності аграрної політики.

Чому реєстрація – це необхідність?

В сучасних умовах реєстрація в ДАР стала необхідністю для всіх учасників аграрного сектору, які прагнуть розвиватися та користуватися доступними можливостями:

Законодавча вимога для отримання підтримки: Без реєстрації в ДАР аграрій юридично не може отримати державної чи міжнародної допомоги. Це чітко встановлено Законом "Про державну підтримку сільського господарства України". Доступ до пільгового кредитування: Реєстрація в ДАР відкриває можливості для фінансування бізнесу на пільгових умовах. Для багатьох аграріїв це додаткова можливість залучення ресурсів для підтримки та розширення виробництва. Зменшення бюрократії: ДАР працює як "єдине цифрове вікно" – автоматично отримує дані з інших державних реєстрів та дозволяє подавати всі заявки онлайн. Цифровізація процесу забезпечує прозорість, оперативність та доступність державної підтримки без посередників. Інструмент адресної допомоги у воєнний час: Через ДАР держава може оперативно надавати цільову підтримку господарствам на прифронтових та деокупованих територіях – тим, хто попри всі ризики продовжує забезпечувати продовольчу безпеку України. Крок у напрямку євроінтеграції: ДАР – один із необхідних елементів адаптації нашого агросектору до європейських практик. Це важливий етап підготовки до участі українських аграріїв у програмах Спільної аграрної політики ЄС, поряд з іншими трансформаційними процесами, які відбуваються в галузі.

Участь у Державному аграрному реєстрі українських аграріїв — це необхідний практичний крок, який відкриває реальні можливості. Це перш за все обов'язковий доступ до фінансової підтримки, а також приєднання до екосистеми, де разом працюють виробники, держава та міжнародні партнери. ДАР — це важливий інструмент для розвитку українського сільського господарства сьогодні та на шляху до європейського майбутнього.