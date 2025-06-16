Україна створює Виплатну агенцію

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Віталій Коваль, міністр Мінагрополітики та продовольства України

У період війни підтримка українських фермерів є критично важливою не лише для збереження продовольчої безпеки, а й для економічної стабільності країни. Водночас євроінтеграційний курс вимагає запровадження нових підходів до управління аграрним сектором. Одним із таких кроків, є створення в Україні Виплатної агенції — інституції, яка необхідна для участі українських фермерів у програмах фінансової підтримки за стандартами Європейського Союзу.

Що таке Виплатна агенція і чому вона потрібна?

Виплатна агенція (Paying Agency) — це спеціалізований державний орган, відповідальний за адміністрування та контроль витрат державних та донорських коштів, спрямованих на підтримку сільського господарства та розвиток сільських територій, за стандартами ЄС. Усі країни-кандидати на вступ до ЄС повинні створити таку інституцію відповідно до вимог Європейської Комісії.

Виплатна агенція потрібна нам для підготовки до участі у Спільній аграрній політиці (CAП) Європейського Союзу, а також для доступу до інструментів передвступної допомоги.

Тобто, Україна навіть не будучи членом ЄС, потенційно зможе отримувати фінансування для підтримки наших фермерів. Поки Україна не є членом ЄС, Виплатна агенція дозволятиме застосовувати європейські механізми підтримки, за умови прийняття відповідного рішення ЄС, та готуватиме фермерів до участі в програмах, аналогічних тим, що вже діють у Євросоюзі. Водночас допомога з державного бюджету для фермерів також буде надходити виключно через Виплатну агенцію.

Як працюватиме Виплатна агенція?

Виплатна агенція в Україні буде здійснювати такі ключові функції:

- інформуватиме фермерів про умови та процедури отримання фінансової підтримки;

- прийматиме та професійно перевірятиме заявки на доступну фінансову підтримку;

- розраховуватиме суми підтримки, укладатиме договори та здійснюватиме платежі фермерам після проведення необхідних детальних перевірок;

- забезпечуватиме правильність, повноту обліку здійснених платежів та звітність;

- здійснюватиме багаторівневий моніторинг та контроль за використанням отриманої фінансової підтримки, перевірятиме цільове використання коштів;

- захищатиме фінансові інтереси держави та, у перспективі фінансові інтереси ЄС при роботі з європейськими фондами;

- інформуватиме громадськість за кожним напрямком фінансової підтримки фермерів тощо.

Інакше кажучи, це буде центр компетенцій з управління фінансовою допомогою агросектору, який діятиме за принципами прозорості, підзвітності й професіоналізму.

В Україні створення Виплатної агенції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Законодавча база вже закладається

Наразі триває процес створення законодавчого підґрунтя. Так, нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики прийняв за основу (у першому читані) законопроект яким передбачено створення в Україні Виплатної агенції та рекомендував Верховній Раді України включити його до свого порядку денного. Законопроект передбачає імплементацію окремих положень Регламентів ЄС, які є критично важливими для забезпечення адаптації українського аграрного сектора до стандартів ЄС. Це дозволить Україні отримати розширений доступ до інструментів фінансування Європейського Союзу.

Чекаємо на якнайшвидше прийняття, підписання та оприлюднення цього євроінтеграційного законопроекту, адже це законодавчий фундамент створення та функціонування Виплатної агенції в Україні.

Міжнародний досвід

Всі країни-члени ЄС мають власні виплатні агенції. Ці агенції є одними з ключових інструментів Спільної аграрної політики. Такі агенції управляють коштами двох основних фондів САП:

Європейського сільськогосподарського гарантійного фонду (EAGF);

Європейського фонду розвитку сільських територій (EAFRD).

У межах принципу спільного управління, виплатні агенції здійснюють виплати під наглядом Європейської комісії. Усі елементи систем управління і контролю агенцій перевіряються Європейською комісією та органами сертифікації в межах процедури підтвердження надійності.

Виплатна агенція гарантує, що дозвіл платежу може бути наданий лише після достатніх перевірок відповідно до правил ЄС; виплати правильно і повністю відображені в обліку; необхідна документація подана вчасно і відповідно до вимог ЄС.

Виплатні агенції країн-членів ЄС та країн-кандидатів працюючи відповідно до стандартів ЄС, також мають свої регіональні особливості. Так, наприклад, італійська Виплатна агенція - AGEA спрямовує платежі та підтримку не тільки фермерам, а й підприємствам, що займаються збереженням сільських ландшафтів і біорізноманіття. AFSARD Північної Македонії акцентується на екологічних та інноваційних проектах. Виплатна агенція Хорватії фокусується на розвитку інфраструктури в сільській місцевості. TKDK Туреччини акцентується на підтримці малих і середніх фермерських господарств. APIA Румунії значну увагу приділяє екологічним аспектам у програмах підтримки.

Як можуть отримати фінансову допомогу країни не члени ЄС?

По-перше створити Виплатну агенцію. Виплатні агенції, які створені у країнах-кандидатах мають бути акредитовані Європейською комісією для використання коштів передвступної допомоги. Це стосується і України. Європейська комісія застосовує окремі критерії акредитації, відмінні від тих, що діють для країн-членів ЄС.

Щоб захистити фінансові інтереси Європейського Союзу, до Виплатної агенції застосовуються серйозні вимоги. Зокрема, вона повинна створити ефективну систему внутрішнього контролю, здатну виявляти, запобігати, повідомляти та виправляти порушення й шахрайство; використовувати систему бухгалтерського обліку, яка забезпечує точну, повну, достовірну та своєчасну фінансову інформацію.

Водночас має бути створено ефективну систему управління всім процесом фінансової підтримки фермерів, зокрема, призначено Національного координатора IPA (NIPAC); у структурах Мінагрополітики та Мінфіну мають бути визначені відповідальні структурні підрозділи за процес фінансової підтримки фермерів, створений моніторинговий комітет та вжиті інші не менш важливі організаційні заходи.

Також країна повинна мати підготовлену для подальшої реалізації багаторічну програму підтримки аграрного і сільського розвитку, яка затверджується Європейською Комісією. Така програма складається з низки заходів, кожен з яких має щорічне бюджетне фінансування. Акредитація кожного заходу відбувається окремо. Показником ефективності виступає рівень освоєння бюджету програми.

Наразі наші спеціалісти Міністерства разом з експертами проекту ІРRSA та працівниками Укрдержфонду вже працюють над підготовкою необхідного підґрунтя для створення та запуску роботи Виплатної агенції в Україні. Зокрема, вже розпочато роботу над підготовкою багаторічної програми розвитку сільських територій та інших процедурних питань.

Основна мета цієї програми – це підтримка фермерів та сільськогосподарських підприємств у модернізації виробництва, підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності на ринку, а також поступове приведення аграрного сектору у відповідність до стандартів ЄС.

До речі, найпоширенішими заходами багаторічних програм, які впроваджуються країнами-кандидатами ЄС є:

• інвестиції в матеріальні активи сільськогосподарських господарств;

• інвестиції в матеріальні активи, пов’язані з переробкою та збутом сільськогосподарської і рибної продукції;

• диверсифікація господарств та розвиток бізнесу;

• інвестиції в сільську громадську інфраструктуру.

Також, вже було проведено серію тренінгів європейськими колегами для працівників Укрдержфонду та співробітників Мінагрополітики про те, як має працювати Виплатна агенція в Україні. Зокрема акцентувалась увага на запровадженні механізмів, які виключатимуть корупційні прояви та різного виду шахрайство, перевірці всіх процесів надання фінансової підтримки, розмежування відповідальності, прозорість діяльності тощо.

Отже, створення Виплатної агенції — це інвестиція у аграрне майбутнє України. Це реальний механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами. Водночас, це один із ключових елементів інтеграції в політику ЄС. Саме тому, запуск Виплатної агенції — не просто технічне завдання, а стратегічний крок на шляху до членства України в Європейському Союзі.