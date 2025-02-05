Український агроекспорт: від стійкості до стратегічного зростання

Віталій Коваль, міністр Мінагрополітики та продовольства України

Агропродовольчий сектор в Україні - це не лише забезпечення внутрішнього ринку, це ще й суттєва частка експортних надходжень. В 2024 році загальний експорт України становив 41,6 мільярдів доларів, з яких 24,6 мільярдів доларів забезпечив саме експорт агропродовольчої продукції. Це 59% від загального експорту, завдяки чому вдається підтримувати національні резерви, курс гривні, а отже – стримувати інфляцію в країні.

Нарощення обсягів експорту під час війни

Не дивлячись на всі перепони військового часу, українським аграріям вдається нарощувати обсяги експорту. У порівнянні з 2023-м роком, обсяг аграрного експорту зріс на 12,5%, або на 2,7 мільярди доларів. Не в останню чергу такий ріст забезпечило зростання обсягів одних з найбільших категорій аграрного експорту – зернових (зростання на 1,1 млрд дол.) та олійних (зростання на 0,5 млрд дол.) культур.

Висока додана вартість – майбутнє українського агроекспорту

Але минулорічні цифри експорту говорять нам про те, що в Україні є суттєвий потенціал для зростання секторів з високою доданою вартістю та відходу від традиційної моделі сільського господарства, сфокусованої на зернових і олійних культурах. Так, обсяги експорту мʼясної продукції за рік зросли на 18% та вперше перевищили показник в 1 млрд дол. Категорія молочних продуктів, яєць та меду зросла на 22%, з 0,4 до 0,5 млрд дол. Обсяг експорту овочів та їх продуктів переробки за рік зріс на вражаючі 53%, з 0,3 до 0,5 млрд дол.

Розвиток нішевих секторів

Загалом зростання аграрного сектору є стійким та відбувається практично в усіх секторах агрокомплексу – з 24 категорій агропродовольчих товарів обсяги експорту зросли в 20 категоріях. Це свідчить про те, що в України є величезний потенціал для розвитку тих секторів, які наразі вважаються нішевими. Але саме за рахунок колосального зростання обсягів експорту по цим категоріям та магії складних відсотків – ті сектори, які наразі вважаються нішевими, у перспективі найближчих 5-10 років можуть зайняти суттєву частку українського агроекспорту.

Географічна структура експорту

Окремої уваги також заслуговує і географічна структура експорту. Після початку повномасштабного вторгнення суттєву частку в загальному експорті агропродукції складає ЄС. За підсумками 2024 року ця частка складає 52%, але у порівнянні з 2023 роком вона скоротилась на 4,8 відсоткових пункти завдяки активному розвитку інших експортних напрямків.

Нові експортні ринки

Станом на сьогодні, окрім країн ЄС найбільш розвинутими експортними напрямками для аграрної продукції з України є Близький Схід (з загальним обсягом експорту в 3,5 млрд дол.), країни Африки (2,6 млрд дол.), Південно-Східна Азія (2,2 млрд) та Азія (1,8 млрд). Для багатьох країн цих регіонів продовольча безпека є критично важливим питанням, а поставки української продукції мають стратегічне значення.

Стратегічний розвиток українського агроекспорту

Таким чином, агропродовольчий сектор України демонструє не лише стійкість у військовий час, а й здатність до адаптації та стратегічного розвитку. Розширення експортних напрямків, розвиток експорту продуктів із високою доданою вартістю та активна роль у вирішенні глобальних викликів, таких як продовольча безпека, забезпечують Україні не лише економічну стабільність, але й вагомий внесок у міжнародну співпрацю. Майбутнє українського агроекспорту — це шлях до трансформації, де інновації, сталий розвиток та партнерство з міжнародною спільнотою стануть запорукою нових досягнень.