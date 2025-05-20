Аграрна торгівля Україна-ЄС: факти для чесного діалогу

Віталій Коваль, міністр Мінагрополітики та продовольства України

Аграрна торгівля між Україною та ЄС сьогодні в центрі активних дискусій, особливо напередодні закінчення дії автономних торговельних преференцій. В таких умовах критично важливим стає чесний діалог, що спирається на факти. Офіційний звіт Європейської Комісії "Monitoring EU agri-food trade" , що підсумовує результати за 2024 рік, надає фактологічну базу для об'єктивної оцінки нашого партнерства.

Роль України на агропродовольчому ринку ЄС

Дані Єврокомісії демонструють — у 2024 році Україна стала третім постачальником агропродукції до ЄС, забезпечивши 8% загального імпорту. Вартість українського агропродовольчого експорту до ЄС у 2024 році досягла 13 млрд євро, зрісши на 11% (+1,3 млрд євро) порівняно з 2023 роком, що підтверджує здатність українського агросектору задовольняти потреби ринку ЄС.

Основу українського експорту склали зернові (4,5 млрд євро), олійні та протеїнові культури (3,1 млрд євро, +709 млн євро) та рослинні олії (3 млрд євро, +946 млн євро). Важливо, що попри зниження вартості зернових на 12% через світові ціни, їх фізичні обсяги поставок до ЄС зросли на 6%. Це свідчить про спроможність України підтримувати стабільне постачання до ЄС навіть за умов падіння світових цін, підтверджуючи свою надійність як партнера. У 2024 році Україна забезпечила 59% усього обсягу зернових, імпортованих до ЄС, підкреслюючи свою стратегічну важливість.

Водночас, звіт ЄК фіксує падіння імпорту агропродукції з росії до ЄС на 46% (-865 млн євро), переважно в категоріях олійних та зернових, а також зміну часток інших постачальників, як-от деяке зниження країн Південної Америки (Меркосур) в експорті зернових до ЄС (з 16% до 14% за обсягом). Це об'єктивно посилює роль України у забезпеченні потреб ЄС в зернових.

Двосторонній характер торгівлі та стійкість в умовах викликів

Торгівля характеризується взаємною вигодою. За звітом ЄК, імпорт агропродукції з ЄС до України у 2024 році зріс на 5% (+173 млн євро), до 3,634 млрд євро. Більше того, розглядаючи загальний торговельний контекст (дані Eurostat, 2024), український експорт товарів до ЄС склав 24,5 млрд євро, тоді як імпорт товарів з ЄС до України — 42,8 млрд євро. Це забезпечило позитивне сальдо для ЄС у 18,3 млрд євро, підтверджуючі статус України як значущого торговельного партнера в цілому.

Важливо, що український агросектор сам є вагомим споживачем товарів з ЄС. Імпорт європейського пального, насіння, засобів захисту рослин, добрив та техніки є критично важливим для забезпечення технологічного рівня виробництва та формування експортного потенціалу України. Ця взаємозалежність формує основу стабільного партнерства.

При цьому неможливо ігнорувати екстремальні умови, в яких працюють українські аграрії. Вони продовжують забезпечувати виробництво попри війну, обстріли інфраструктури, логістичні виклики та зростання витрат. Їхня стійкість дозволяє не лише годувати Україну, але й залишатися надійним постачальником для всього світу.

Аналіз партнерства: ключові висновки

Аналіз наведених даних дозволяє зробити кілька основних висновків щодо партнерства України та ЄС.

Україна демонструє себе як надійний стратегічний партнер ЄС у сфері продовольчої безпеки. Про це свідчить наша позиція третього найбільшого постачальника агропродукції до ЄС та зростання загальної вартості українського експорту на 11% у 2024 році. Стабільність українського експорту стає особливо важливою для диверсифікації поставок до ЄС, зокрема на тлі скорочення поставок з росії.

Окремо слід підкреслити виняткову адаптивність та стійкість українського агросектору. Ефективна робота та виконання експортних контрактів в умовах війни свідчать про професіоналізм та стійкість наших аграріїв.

Попри значні обсяги українського агроекспорту до ЄС, Євросоюз отримує не лише потрібну продукцію, але й знаходить в Україні важливий ринок збуту для своїх товарів, включаючи ресурси для українського АПК. Крім того, стабільні поставки української агросировини є важливими для європейських переробних галузей, зокрема для виробництва кормів та харчової промисловості, підвищуючи їхню конкурентоспроможність.

Водночас важливо розуміти збалансовану роль України на ринку ЄС. Забезпечуючи 8% агропродовольчих поставок до ЄС та лідируючі по окремих позиціях, Україна є одним із ключових, але не єдиним партнером для ЄС, який підтримує диверсифіковані джерела імпорту. Це означає, що по багатьох інших товарах частка українських поставок на ринку ЄС є помірна, що сприяє диверсифікації поставок та ринковій конкуренції.

Історично, український експорт також позитивно впливав на стабільність цін. Як зазначала Єврокомісія у 2023 році, поставки з України допомагають стримувати аграрну інфляцію, надаючи споживачам ЄС доступ до більш доступних продуктів. Яскравим прикладом є сезон 2018/2019 років: тоді, ще до запровадження будь-яких преференцій, Україна поставила на ринок ЄС близько 15 млн тонн кукурудзи, допомігши закрити дефіцит, спричинений несприятливими погодними умовами в ЄС, та сприявши стабілізації європейського ринку.

Курс на прозоре майбутнє

Формуючи майбутній режим торгівлі, важливо спиратися на об'єктивні дані. Вони спростовують тези про дестабілізацію ринку ЄС українським експортом і підтверджують статус України як важливого стратегічного партнера, роль якого зростає.

Збереження відкритої торгівлі на основі чітких правил відповідає стратегічним інтересам України та ЄС. Наша перспектива — розвиток партнерства для зміцнення продовольчої безпеки, економічного зростання та стійкості Європи. Чесна комунікація, підкріплена фактами, має бути основою для зважених рішень щодо майбутнього нашої аграрної торгівлі.