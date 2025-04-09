Grain from Ukraine: загальний обсяг поставок перевищив 280 тисяч тонн, нещодавні вантажі прибули до Африки та Близького Сходу

Віталій Коваль, міністр Мінагрополітики та продовольства України

Станом на кінець березня 2025 року в межах гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine (Зерно з України) вже доставлено понад 280 тисяч тонн продовольства до країн, які стикаються з гострою продовольчою кризою. Нещодавні поставки включають пшеничне борошно та рослинну олію до регіонів з високим рівнем продовольчої небезпеки.

Зокрема, 10 березня до Мозамбіку прибуло судно з 415,9 тоннами рослинної олії. Перед цим, 7 березня, було доставлено 553 тонни пшеничного борошна до Палестини, що стало фінальною поставкою в рамках ініціативи Grain from Ukraine для операцій WFP у цьому регіоні. Також наприкінці лютого, 27 числа, було завершено важливу поставку 4 400 тонн пшеничного борошна до Сирії, що, за даними WFP, допоможе забезпечити хлібом понад 59 тисяч сирійців протягом шести місяців.

Grain from Ukraine — це міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Її мета — постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Попри назву, програма охоплює не лише зернові культури, а й інші продукти харчування, зокрема рослинну олію та борошно. Продовольчу допомогу в межах ініціативи отримали 15 країн: Джибуті, Демократична Республіка Конґо, Ефіопія, Кенія, Малаві, Мавританія, Мозамбік, Нігерія, Палестина, Сомалі, Судан, Сирія, Танзанія, Ємен та Замбія.

Загалом з початку програми було доставлено понад 280 000 тонн продовольства. Це стало можливим завдяки внескам міжнародних донорів, загальна сума яких, оголошена з 2022 року, становить 331 мільйон доларів США. Фінансування програми організовано у форматі раундів. Поточний, третій раунд, зібрав 35,5 мільйона доларів підтвердженого фінансування від 29 країн-донорів.

Наступний етап поставок, з обсягом фінансування 18,8 мільйона доларів від Канади, Швеції, Португалії та Іспанії, буде спрямований до Бангладешу, Чаду, Мозамбіку, Пакистану та Сирії.

Ініціатива "Grain from Ukraine" є прикладом того, як країна, що сама зазнає російської агресії, активно протидіє глобальним викликам продовольчої безпеки та залишається надійним партнером у боротьбі з голодом у найбільш вразливих регіонах світу.