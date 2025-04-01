Інтерфакс-Україна

Колонки

09:00 01.04.2025

Автор ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

В Україні почався колапс заповідної справи

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В Україні почався колапс заповідної справи

Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру

 

Згідно Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року" та Постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки", необхідно розширити площу природно-заповідного фонду України до 15% площі країни до 2030 р. Це вимога Евросоюзу.

Але Міндовкіля України, на жаль, самоусунулося від цієї важливої роботи. І тому різко скоротилося створення нових об'єктів природно-заповідного фонду. Так, якщо у 2023 році в Україні було створено 113 заповідних об'єктів загальною площею понад 12600 га, у 2024 році було створено лише 73 заповідні об'єкти на площі понад 2400 га.

Тобто кількість нових заповідних об'єктів за рік впала майже в 2 рази, а їхня площа зменшилася більш ніж у 4 рази.

Майже перестали створюватися заповідні об'єкти в лісах. Це пояснюється так званою "лісовою реформою", коли всі державні ліси потрапили в одні руки ДП "Ліси України", і його керівництво виступає категорично проти створення нових заповідних об'єктів.

Цікаво, що по суті ДП "Ліси України" підпорядковані Міндовкіллю України, проте нічого серйозного не робиться, щоб знову розпочати заповідати лісові ділянки.

Жодних кроків Міндовкілля не робить і для того, щоб активізувати роботу щодо створення нових заповідних об'єктів на територіях громад. Внаслідок чого близько 40% громад відмовляються узгоджувати створення нових об'єктів ПЗФ.

Натомість Міндовкілля зайнято сумнівною роботою з розробки Концепції розвитку мисливського господарства, що сприятиме подальшому знищенню заповідних об'єктів та вбивству диких тварин.

Міндовкілля також розпочато руйнування заповідного законодавства України - підготовлено проєкт постанови Кабміну України, що дозволяє вільний видобуток корисних копалин у національному надбанні України - об'єктах природно-заповідного фонду.

Крім того, ведуться роботи по виключенню Мархалівського лісу з міжнародної Смарагдової мережі. Ради цього керівництво міністерства дезінформувало Секретаріат Бернської конвенції про незаконні рубки в Мархалівському лісі.

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