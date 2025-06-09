КП "Плесо" знищило Синє озеро, перетворивши його на котлован з брудною водою

Володимир Борейко, заслужений природоохоронець України, директор Київського еколого-культурного центру



Як вважає професор В.Вишневський, Синє озеро існувало ще з часів, коли не було Києва. Згідно з легендою, озеро утворилось від сліз князівської дочки, яка плакала над тілом загиблого коханого.

Торік у Києві бушували пристрасті з приводу висохлого на Виноградарі Синього озера. Ми вже писали про те, чому воно висохло.

Головна проблема була у тому, що під новозбудованими вулицями проклали мережу дощової каналізації в протилежний від озера бік. Як наслідок, площа водозбору озера зменшилася в кілька разів. Крім того поруч з озером є 4 артезіанських свердловини Київводоканалу, які беруть грунтову воду. Тому в районі Синього озера рівень грунтових вод катастрофічно впав і джерела на дні озера вже не можуть наповнювати його.

Ще 20 років тому, щоб захистити водозбір Синього озера, Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) хотів заповісти озеро, але київська влада це зробити нам не дала.

Гендиректор КП "Плесо" В.Савицький (структура, що відповідає у Києві за водоймища) у 2024 р. обіцяв місцевим жителям відродити озеро.

На це було виділено 81 мільйон гривень.

Провладні ЗМІ, тобто підконтрольні Кличку ЗМІ на перебій вели репортажі про те, як КП "Плесо", нібито, "відроджує екосистему озера".

Що було справжнісінькою брехнею, бо бульдозерами та екскаваторами екосистеми не відроджують. Це все одно що молотком лагодити комп'ютер.

Так на що пішли гроші? По суті відбулася чергова профанація, на кшталт відомого будівництва "Моста-Глиста" на Оболоні, на що Кличко завжди з радістю витрачає міські гроші.

На місці вбитого київською владою Синього озера був викопаний невеликий котлован приблизно 70 м на 20 м і глибиною близько 1,5 м. (для порівняння: параметри природнього справжнього Синього озера - довжина 700 м, ширина-200 м, площа 15 га). І до котловану (тобто штучно створеному КП "Плесо" "Синьому озері") прокопано дві канави, в які пішла вода із сусіднього озера, яке вважалась другою частиною Синього озера.

В результаті цю другу частину теж практично знищили, а Синє озеро так і не відродили. Ще треба додати, що Київводоканал злив у котлован також так звану "технічну" воду. Крім усього іншого, технікою була знищена зелена зона, що знаходилась поруч, знесені десятки дерев і кущів. Ще більше засипано піском.

Навколо величезні гори піску і глини, неживий простір. Місцеві жителі в цьому котловані, що КП "Плесо" вирило на місці Синього озера, купатися бояться, тому що вода в ньому брудна і ноги застрягають по коліно у глині.

Зараз вода із другої частини озера в Синє озеро перестала йти, і те, що КП "Плесо" називає "Синім озером", знову стало катастрофічно сохнути. Тож за травень, за розповідями місцевих жителів, рівень води в ньому впав на півметра. І це ще під час дощового сезону. А у спекотні літні місяці залишок від Синього озера знову висохне, бо підведення води з іншої його частини до нього закінчилося.

В результаті замість Синього озера ми маємо невеликий висихаючий котлован з брудною водою, знищену зелену зону, а також ще практично знищену другу частину озера, з якої забрали по викопаних канавах практично всю воду. І коштувала вся ця маніпуляція 81 млн. гривень (частина цих грошей вже "освоєна").

Цікаво, а чи контролює Кличко результат подібних "будівництв століття", якими займається підконтрольне йому КП "Плесо"? Чи йому начхати, як його структури знищують Київ?

Без сумніву, найближчим часом КП "Плесо" і КМДА будуть викручуватися, як вужі на пательні, мовляв не всі гроші ще освоєно, гламур навести не встигли і "екосистема озера почала відновлюватися". І кличківські "Хрещатик" та "Вечірній Київ" дадуть чергові "правдиві" інтерв'ю з "фахівцями". Але це все буде словоблудієм та брехнею.

Проблема ж полягає в тому, що потік води в Синє озеро з іншої ії частини припинився (на нашому фото це видно) і воно знову почало сохнути.

А головні причини, чому висохло нещасне Синє озеро, так і не були усунені.