Навіщо Міндовкілля розробляє Концепцію розвитку мисливства? Щоб краще вбивати тварин?

Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру

Нещодавно Міндовкілля України організовувало нараду з метою обговорення розробленого Держлісагентством проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку галузі мисливського господарства України на період до 2035 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025 - 2027 роках".

Проти розробки цього документа виступили зоозахисники- Асоціація зоозахисних організацій України - АЗОУ та URSA .

Дійсно, тут виникає багато питань.

По-перше, навіщо це робити під час війни? Що, Міністерству захисту довкілля більше нема чим займатися? Йде кривава війна, ворог знищує ліси, заповідні об'єкти, рілля, забруднює повітря та землі. Треба все це відновлювати, зберігати, захищати. Але створюється відчуття, що Міністерства захисту довкілля це не стосується.

По-друге, сучасне полювання - це вбивство диких тварин заради розваги. Аргумент для полювання так собі. Прокурори, судді та депутати, які, як правило, вбивають косуль та кабанів у перших лавах мисливців, зовсім не голодують. Тому можуть обійтися без полювання.

По-третє, саме полювання в даний час є одним з головних факторів знищення диких тварин. Через українських мисливців лосі, зубри, ведмеді, рисі, байбаки, тетеруки потрапили до Червоної книги.

І навпаки. За два роки, коли під час війни полювання було заборонено, в Україні різко збільшилася чисельність багатьох мисливських видів тварин-кабанів, зайців, диких гусей, лисиць, качок, куликів та інших. Чисельність диких гусей, наприклад, за кілька років завдяки забороні полювання зросла майже вчетверо! Фантастика!

Тому з погляду здорового глузду Концепція розвитку мисливського господарства полягає лише в одному-в повному закритті полювання раз і назавжди.

По-четверте. За даними соціологічних досліджень понад 70% населення України висловлюються за заборону полювання. У той час як самих мисливців в Україні менше ніж 1% населення. Так чому Міндовкілля працює на мисливців, а не чує тих, хто проти полювання?

По-п'яте. Полювання створює загрозу безпеці людей. Через полювання щороку в Україні гине або отримує поранення понад 20 людей. Полювання сприяє розлюдненню людини, створює атмосферу зла та схвалюваних пороків. Воно морально розкладає особистість шляхом культивування низинних пристрастей та інстинктів. Воно виховує у мисливця такі негативні якості характеру як лицемірство, самозадоволення, марнославство, злорадство, хвастощі, брехня, заздрість і жорстокість.

У шостому. Полювання розкладає людське суспільство, перетворюючи його членів на серійних вбивць і трупофілів. Збільшення числа трофейних мисливців, як показують дослідження, ведуть до зростання насильницьких злочинів. Лікарі повідомляють про збільшення випадків домашнього насильства за день до початку мисливського сезону. Дослідники нещодавно виявили разючу статистику, згідно з якою діти в околицях північної частини штату Нью-Йорк, де один з найвищих показників кількості мисливців на душу населення, втричі частіше зазнають сексуального насильства, ніж діти в охопленому злочинністю районі Бронкс міста Нью-Йорк .

У сьомих. Є багато країн, які забороняють полювання на своїй території. Бразилія (за винятком Ріу-Гранді-ду-Сул) заборонила все комерційне, спортивне та розважальне полювання на місцеві види з 1967 року. В Індії введено заборону полювання на будь-які види диких тварин, включених до списків I, II, III та IV Закону країни про охорону дикої природи з 1972 року. У Кенії трофейне полювання заборонено з 1977 року. Коста-Ріка, яка вважається однією зі світових історій успіху в галузі охорони природи та навколишнього середовища, у 2012 році заборонило спортивне полювання та полювання з капканами як усередині, так і за межами територій, що охороняються. На початку 2019 року Колумбія запровадила повну заборону на все трофейне полювання та експорт трофеїв.

У 2019 р. депутати Європарламенту порушили питання необхідності заборони трофейного полювання.

Влітку 2022 р. у спільному маніфесті 137 природоохоронних та зоозахисних організацій з усього світу виступили проти трофейного полювання і закликали законодавців заборонити імпорт.

Опитування у Європейському союзі, Швейцарії підтверджують, що від 75% до 96% респондентів виступають проти трофейного полювання як такого та його видобутку.

Абсолютна більшість європейців виступає за заборону ввезення трофеїв. В США проти трофейного полювання виступають майже 70% виборців, та майже 80% проти ввезення трофеїв з таких видів як леви та слони.

У вісім. Замість того, щоб розробляти Стратегію розвитку мисливського господарства , яка по суті спрямована на вбивство диких тварин, що залишилися, краще б Міндовкілля України розробило Концепцію охорони біорізноманіття, спрямовану на захист видів флори та фауни, Концепцію розвитку заповідної справи, Концепцію розвитку екологічної освіти та Концепцію захисту тварин від жорстокого поводження.