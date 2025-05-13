Чому в Києві практично не стало чути солов'їв?

Володимир Борейко, заслужений природоохоронець України, директор Київського еколого-культурного центру

Ще років десять тому у багатьох парках Києві у травні співали соловейки. Багато киян спеціально виходили в парки та зелені зони біля озер, уздовж Дніпра послухати цей незабутній спів. Проте вже кілька років поспіль, і цей травень не виняток, солов'ї у Києві практично перестали співати. У чому ж причина? Відповідь дуже проста. Справа в тому, що солов'ї свої гнізда будують на землі або дуже низько в кущах. Але вже у травні Київ захоплює антиекологічна епідемія глобального сінокосіння, коли гнізда солов'їв гинуть під сінокосарками працівників "Київзеленбуду", КП "Плесо" та ЖЕКів.

По суті, те, що творить у Києві "Київзеленбуд", "Плесо" і ЖЕКи за допомогою сінокосіння – це справжній екоцид.

Особливо шкідливий систематичний покіс трав. Злітки (пташенята, які вчаться літати) солов'їв, горобців та багатьох інших птахів годуються комахами, а через надмірну стрижку газонів, а найчастіше і вибривання їх налисо, комахи майже зникли.

Що ж до кущів, то рамках проведеної нині В.Кличком тотальної гламуризації міських парків, кущі практично повністю вирубуються. Наприклад погляньте на парк КПІ, він стоїть весь лисий, без кущів. Або інший приклад. У Гідропарку біля Венецинського мосту поруч з невеликою затокою знаходився "Солов'їний гай", де навесні співали десятки солов'їв. І так голосно, що звичайну людську мову не було чути! Але років п'ять тому КП "Плесо" всі кущі в "Солов'їному гаю" варварськи вирубало. Тепер солов'їв там нема.

Торік Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) обстежив стан орнітофауні у київських парках. Воно виявилося дуже бідним, видове різноманіття птахів у київських парках у середньому в 10 разів менше, ніж, скажімо, у національному парку "Голосіївський", де немає сінокосів, викорчовування кущів та рубання старих дуплистих дерев.

Замість трелів соловейків та інших співчих птахів у київських парках зараз можна почути лише каркання ворон. По суті завдяки Кличку зелений Київ перетворився на місто сірого бетона, сморідних авто та каркаючих ворон.

Забудова зелених зон, гламуризація парків, ідіотське глобальне сінокосіння - це все приклад кричущої антиєкологічної політики, яка вже багато років проводиться в Києві Кличком.

Недарма Київ уже 5 років поспіль посідає найнижчий екологічний рейтинг серед великих міст світу.