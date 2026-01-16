Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Фото: @dshmyhal Facebook

Уряд очікує від національного енергорегулятора НКРЕКП перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівняння денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Працюємо спільно з НКРЕКП стосовно зміни прайскепів, щоб вирівняти добовий прайс-кеп до рівня нічного. У нас зараз перекос: на нічні години імпорт закуповується в повному обсязі, абсолютно під завязку фізичних спроможностей, удень, на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується", – сказав Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

"Сподіваюсь, що найближчими днями, сьогодні-завтра, НКРЕКП прийме відповідне рішення. Уряд свої рекомендації надав. Очікуємо рішення від них", – зазначив він.

Шмигаль також вказав, що за дорученням уряду НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і частина промислового комплексу будуть закуповувати не менше як 50% своїх потреб в е/е ззовні.

"Це дасть можливість вивільнити 1,5 МВт для потреб людей. Сподіваюся, це буде найближчі дні", – наголосив віцепремєр-міністр енергетики.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті НКРЕКП, до порядку денного засідання 20 січня внесено питання про прийняття прайс-кепів з 31 січня 2026 року. Втім регулятор передбачає встановити їх на такому самому рівні, як зараз.

Як повідомлялося, максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (РДН і ВДР) становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку (БР) становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Потужність міждержавного перетину для імпорту е/е на січень складає 2450 МВт.