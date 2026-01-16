Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна потребує встановлення у 2026 році 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання громад та регіонів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"У 20206 році потребуємо встановлення 2,2-2,7 ГВт генерації, щоб регіони та громади могли покривати свої потреби", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Він зазначив, що у 2025 році було введено в роботу 762 МВт розподілої генерації, що утричі більше, ніж у 2024 році, – 225 МВт.

"Найкращі показники на Київщині, Волині, Прикарпатті, Черкащині, Харківщині. Один з найгірших показників у Києві, і це напряму впливає на сьогоднішню ситуацію в столиці", – зазначив він.

Шмигаль також звернув увагу на те, що багато потужності завезено в Україну, але досі не встановлено. Він вказав, що за це буде персональна відповідальність.

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики також повідомив, що в Україні уже введено понад 250 МВт когенерації, ще приблизно 200 МВт - на різних стадіях реалізації. За його словами, встановлено 187 МВт блочно-модульних котелень.