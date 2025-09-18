Інтерфакс-Україна
Події
17:02 18.09.2025

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади



Президент України Володимир Зеленський у пункті управління 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади заслухав доповідь в. о. комбрига Єгора Ноздрякова про обстановку у смузі відповідальності його бригади.

“Глава держави обговорив із командирами потреби бригади, а також зміни в підходах до служби за контрактом, можливі нові формати й додаткові умови”, - повідомляє пресслужба президента у четвер.

Окремо обговорили реалізацію рішення щодо спрощеної процедури придбання бойовими бригадами пікапів, яке було ухвалене на Ставці Верховного Головнокомандувача у серпні.

“Крім того, ішлося про захист воїнів на передовій від дронів. Зокрема, обговорили спеціальні патрони та портативні засоби РЕБ”, - йдеться мова у повідомленні.

Теги: #бригада #потреби

