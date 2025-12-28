Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

Фото: Pixabay

Помірний сніг очікується в понеділок, 29 грудня, по всій Україні, лише вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

В Києві 29 грудня сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 29 грудня найвища температура була 8,2° тепла в 2017р., а найнижча 26,5° морозу в 1930р.

У вівторок, 30 грудня, в Україні очікується невеликий, в Карпатах помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

В Києві 30 грудня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.