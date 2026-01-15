Інтерфакс-Україна
12:45 15.01.2026

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Вночі помірний, вдень невеликий сніг очікується на сході та південному сході України у п’ятницю, 16 січня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, в північних та Вінницькій областях місцями 20-23°, вдень 9-14° морозу. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу. На Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

В Києві 16 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 11-13° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 16 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 7,1° тепла в 1989р., найнижча вночі на позначці 24,3° морозу в 1943р.

У суботу, 17 січня, в Україні переважно без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 9-14° морозу. На півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу. На Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві 17 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 11-13° морозу.

Теги: #мороз #прогноз_погоди

