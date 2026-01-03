На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

У неділю, 4 січня, на півдні та сході України, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипанні мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, на південному сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° морозу (в Карпатах 8-13° морозу), вдень 0-5° морозу; на півдні та південному сході вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму до 9°.

У Києві 4 січня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 січня найвища температура вдень була 8,6 в 1925р., найнижча вночі -26,3 в 1942р.

У понеділок, 5 січня, в південних, східних, більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини, сніг, на півдні та південному сході з дощем. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на південному сході переважно східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; на півдні та південному сході країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди по Києву на 5 січня - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.