Інтерфакс-Україна
Події
13:47 15.01.2026

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

1 хв читати
Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години та роботи пунктів незламності. Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Кулеба наголосив, що "такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може".

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

  • забезпечити роботу критичних об’єктів;
  • дати безпечний доступ до Пунктів Незламності;
  • підтримати їхню роботу у надзвичайних умовах.
Теги: #комендантська_година #нюанси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 14.01.2026
Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

12:09 29.12.2025
Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

15:28 02.10.2025
На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

15:00 22.09.2025
Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

11:58 15.08.2025
У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

20:34 02.05.2025
У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

18:31 18.04.2025
На Харківщині комендантська година на Великдень залишиться без змін

На Харківщині комендантська година на Великдень залишиться без змін

16:39 01.04.2025
Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

18:33 13.03.2025
Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

12:29 02.01.2025
У новорічну ніч 300 осіб порушили комендантську годину, відкрито одну справу про використання феєрверків - поліція

У новорічну ніч 300 осіб порушили комендантську годину, відкрито одну справу про використання феєрверків - поліція

ВАЖЛИВЕ

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

ОСТАННЄ

Глава МЗС Албанії у Києві: Справедливий мир для України означає реальні гарантії безпеки, відповідальність для агресора

Росія у 2025р. викрала понад 2 млн українського зерна, потрібне посилення санкцій – глава МЗС України

Викрито зловмисників, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані батарейки під виглядом відомого бренду

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Поліція затримала мешканця Києва, який нападав на "обмінники" з іграшковим пістолетом

Глава МВС: На лінію 112 можна повідомити про відсутність тепла, води та електрики

СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА