Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години та роботи пунктів незламності. Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Кулеба наголосив, що "такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може".

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять: