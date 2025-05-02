Інтерфакс-Україна
Події
20:34 02.05.2025

У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

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У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

Комендантська година посилена в десятикілометровій зоні від лінії фронту в Донецькій області: тепер вона скрізь діятиме протягом 20 годин на добу з 15:00 до 11:00, як раніше діяла лише в окремих населених пунктах, а не з 17:00 до 09:00, як раніше, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Змінено час комендантської години! На тій частині Донеччини, що віддалена від фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00. На тій частині Донеччини, від якої до фронту менше 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 15:00 до 11:00", - написав Філашкін в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, з 12 серпня 2024 року в Донецькій області було запроваджено два режими комендантської години: у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 км, вона продовжила діяти, як і раніше, з 21:00 до 05:00, у 10-кілометровій зоні її було встановлено з 17:00 до 09:00. "Довгу комендантську годину встановлено, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк", - повідомив Філашкін.

Пізніше голова обладміністрації підписав розпорядження про встановлення з 19 серпня третього режиму комендантської години в містах Мирноград і Селидове - з 15:00 до 11:00. Того самого дня цей режим було розширено на місто Гірник і селище Курахівка Курахівської громади Покровського району, а до кінця місяця – на місто Покровськ та ще 13 сіл на селищ. У жовтні 20-годинний режим комендантської години було поширено на місто Костянтинівка.

 

Теги: #комендантська_година #донецька

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