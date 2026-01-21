Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair публікує знущальні пости про Ілона Маска у його мережі X. Зокрема, у вівторок Ryanair опублікувала анонс прес-конференції свого CEO Майкла О'Лірі у середу в Дубліні, в якому назвала Ілона Маска "ідіотом".

Конфлікт між Майклом О'Лірі й Ілоном Маском у соцмережі набирає обертів впродовж останнього тижня, повідомила BBC у вівторок.

"Маск і керівник Ryanair Майкл О'Лірі обмінювалися образами протягом останнього тижня після того, як О'Лірі відхилив ідею використання технології Starlink Маска для забезпечення Wi-Fi на борту літаків. Ілон Маск припустив, що міг би купити Ryanair, і закликав звільнити її генерального директора на тлі загострення конфлікту між ними", - пояснила BBC генезу сварки.

"Можливо, Маску потрібно відпочити? Ryanair запускає акцію "Великий розпродаж місць для ідіотів", спеціально для Ілона та інших ідіотів в "X". 100 000 місць лише за EUR 16,99 в один кінець. Купуй зараз, поки Маск не купив!!!", - йдеться в оголошенні Ryanair на X.

Окрім того Маска звинуватили у невігластві.

"Маск знає про володіння авіалініями ще менше ніж про аеродинаміку літака", - цитує О'Лірі Ryanair.

"Авіакомпанії, що базуються в ЄС, повинні належати переважно громадянам ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії або Ліхтенштейну", - пояснює натяк О'Лірі BBC, наводячи також його аргументи проти встановлення Wi-Fi від Starlink на літаках компанії.

"Він сказав ірландській радіостанції Newstalk, що пасажири не захочуть платити невелику плату за Wi-Fi на годинному рейсі, а обладнання Starlink збільшить витрати на паливо через опір. "Нам [доведеться] встановити антену на даху літака. Це коштуватиме нам близько 200-250 мільйонів доларів на рік, іншими словами, приблизно один долар додатково за кожного пасажира, якого ми перевозимо", - цитує BBC CEO Ryanair.

