Нацполіція Ірландії відкрила розслідування через дрони, зафіксовані під час візиту Зеленського

Спеціальний детективний підрозділ національної поліції Ірландії розпочав розслідування після виявлення кількох дронів у зоні, забороненій для польотів, поблизу Хоута на підльоті до Дубліна під час прибуття президента України Володимира Зеленського, повідомляє національний мовник RTE.

"Зеленський прибув до аеропорту Дубліна з першим офіційним візитом до Ірландії пізно ввечері в понеділок. Приблизно в той самий час екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats зафіксував кілька невідомих безпілотників більш ніж за 10 км від берега, на схід від Хоута та Дублінської затоки. Зброю для перехоплення дронів не застосовували, однак військові отримали значний обсяг відеоматеріалів", - йдеться в повідомленні.

У національній поліції підтвердили, що SDU співпрацює із Силами оборони Ірландії та міжнародними партнерами з безпеки. Про інцидент поінформовано вищих урядовців, включно з прем’єр-міністром Міхаелом Мартіном. На час візиту президента України Ірландське управління авіації (IAA) встановило заборону на польоти дронів у Дубліні та навколо міста.

Коментуючи ситуацію під час засідання Британсько-Ірландської ради в Уельсі, Мартін зазначив, що питання буде розглянуте на засіданні Національної ради безпеки:

"Достатньо сказати, що від початку війни в Україні ми спостерігаємо посилену активність у сфері кібербезпеки, морських питань та дронів", – заявив він.

Як повідомлялося, в Офісі президента раніше заявили, що поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг візиту президента України до Ірландії.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на ввит і не змусило щось змінювати у візиті*, - сказав журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Джерело: https://www.rte.ie/news/ireland/2025/1205/1547445-drones-ireland-security/