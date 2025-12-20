Інтерфакс-Україна
Події
19:38 20.12.2025

Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів принципову здатність РФ зупинити агресію проти України, коментуючи відповідні сигнали, які отримує американська сторона під час перемовин.

"Демонстрації з боку Росії бажання і готовності закінчити війну, якщо чесно, я поки що не бачу. Хоча наші колеги з США кажуть, що Росія хоче закінчення війни. Хоче. Ну знаєте як буває: хоче, але не може. Тому ми поки що не бачимо. Але, я думаю, завдяки наполегливості наших американських партнерів, дай Бог, вдасться зупинити російську війну", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у неділю.

При цьому він зазначив, що інтенсивність зустрічей української сторони з США та країнами Європи – "це інтенсивність демонстрації того, що ми розраховуємо на закінчення війни". "Ми дуже цього хочемо, ми це демонструємо, ми не просто говоримо, ми робимо, працюємо над різними документами. Документи всі ці важливі: і 20-ти пунктний план, і гарантії безпеки, і prosperity (процвітання – ІФ-У), як ми говоримо, це відновлення нашої держави після закінчення війни", - розповів президент.

Він наголосив на важливості зустрічей в різних форматах і згадав про перемовини з американською стороною, які завершилися в суботу. "Сьогодні і вчора зустрічі знову в Сполучених Штатах Америки. На столі сьогодні вже є 20-пунктний план. Подивимося на реакцію росіян", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Володимир Путін "не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути, і це ми чуємо в його щоденній риториці".

"Треба, на мій погляд, Америці, трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи, тому що якщо це не дипломатія, Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск, буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, буде США санкції накладати повністю на всю економіку і на всі сектори, які приносять гроші. Без цього просто неможливо", - висловив переконання голова Української держави.

