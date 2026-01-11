У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

Мікрорайон "Кондиціонер" у Краматорську залишився без теплопостачання через руйнування котельні внаслідок недавнього російського обстрілу, повідомляє пресслужба міської ради.

"Наразі фахівці теплопостачальної організації спільно з представниками управляючої компанії "Ладіс" вживають усіх можливих заходів для відновлення теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

Через різке зниження температури повітря управляюча компанія змушена здійснювати злив води з систем тепломереж та водопостачання, аби уникнути замерзання та пошкодження труб.

"Управляюча компанія не має технічної можливості виконати злив води з сантехнічних приладів, розташованих безпосередньо в квартирах (сифони, унітази, зливні бачки, водонагрівачі, крани тощо). Вода, що залишиться в цих приладах, у разі замерзання може призвести до їх пошкодження та завдати значної матеріальної шкоди", – наголошують у пресслужбі міськради.

Власників житла просять самостійно видалити воду з внутрішньоквартирних сантехнічних приладів, зокрема унітазів, водонагрівачів та кранів.