Інтерфакс-Україна
Події
19:31 08.12.2025

Щонайменше 4 людини зазнали поранень через обстріл Краматорська, серед постраждалих — двоє дітей

1 хв читати
Щонайменше 4 людини зазнали поранень через обстріл Краматорська, серед постраждалих — двоє дітей

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ (Донецька обл.), наразі відомо про чотирьох поранених, серед них – двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед постраждалих — двоє дітей: 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Усі поранені у легкому стані", - написав він у Телеграм-каналі .

За даними Філашкіна, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці події працюють всі відповідальні служби.

У Краматорській міській раді повідомили, що обстріл відбувся о 16:24.

Джерела: https://t.me/VadymFilashkin/12744

https://t.me/kramatorsk_rada/24755

Теги: #краматорськ #поранені #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 07.12.2025
Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

19:33 07.12.2025
Кількість загиблих у Куп'янську-Вузловому зросла до двох - Нацполіція

Кількість загиблих у Куп'янську-Вузловому зросла до двох - Нацполіція

17:30 07.12.2025
Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

15:33 07.12.2025
У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

02:36 07.12.2025
Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

12:37 06.12.2025
Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

18:42 04.12.2025
Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

16:39 04.12.2025
Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

ОСТАННЄ

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА