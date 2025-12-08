Щонайменше 4 людини зазнали поранень через обстріл Краматорська, серед постраждалих — двоє дітей

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ (Донецька обл.), наразі відомо про чотирьох поранених, серед них – двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед постраждалих — двоє дітей: 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Усі поранені у легкому стані", - написав він у Телеграм-каналі .

За даними Філашкіна, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці події працюють всі відповідальні служби.

У Краматорській міській раді повідомили, що обстріл відбувся о 16:24.

