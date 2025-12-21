В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

У Снігурівській громаді Баштанського району Миколаївської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удень ворог атакував Снігурівську громаду авіаційними засобами ураження, попередньо – КАБами. Пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою", — зазначив Кім.

Крім того, за його словами, стан 49-річного чоловіка, пораненого під час обстрілу вдень 20 грудня, на ранок 21 грудня стабільний, середньої тяжкості.