Окупанти опівдні у Різдво обстріляли середмістя Херсона, загинула людина

Російські окупанти опівдні вдарили по ринку у середмісті Херсону, загинув працівник закладу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Опівдні на Різдво російські терористи масовано обстріляли середмістя Херсона. Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних "прильотів" зруйновано торговельні точки", – написав він у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, "удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці".