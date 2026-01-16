В НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них фахівцем з комунікацій та інформтехнологій

Фото: НВМК

В ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) підтвердили інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

"Петров Володимир Володимирович обіймає посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", - йдеться у відповіді установи на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

Крім того, агентству повідомили, що в ДУ "НВМК" працює загалом 53 співробітники.

Як повідомлялося, в четвер, 15 січня, Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.