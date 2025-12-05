На НВМК висадили частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів - Мінветеранів

Фото: Мінветеранів

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) висадили частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів, повідомляє Міністерство України у справах ветеранів.

"Національне військове меморіальне кладовище — не лише місце ритуалу, а простір тиші, роздумів, подяки й вшанування полеглих Захисників та Захисниць. Щоб зберегти історії їхніх подвигів для наших наступних поколінь, на території меморіалу висадили дубові саджанці — частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів. Дерева, що ростимуть і міцнітимуть упродовж десятиліть і століть, стануть живим символом пам’яті та нагадуванням про ціну свободи українського народу", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що створення Алеї ініціювала мама полеглого Захисника Владислава Литвиненка із позивним "Вектор" Віра Литвиненко, разом із родинами загиблих і ГО "Серце назовні".

"Сім’ям загиблих Героїв урочисто вручили іменні жетони, які будуть закріплені за кожним деревом як знак вшанування їхнього подвигу", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК. В жовтні Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

На НВМК за перші три місяці з відкриття відбулося 185 поховань українських Захисників.