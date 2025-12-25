Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США від обох партій Джин Шахін, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Кунс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джефф Мерклі та Кріс Ван Голлен опублікували заяву, в якій засудили атаки Росії спрямовані проти мирного населення України в різдвяні дні. Заяву опубліковано на сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США у четвер.

"Ми засуджуємо жорстокі напади Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьк та Кривий Ріг, здійснені проти невинних українців, які зібралися, щоб відзначити народження Князя Миру зі своїми близькими та в молитві. Варто повторити, що президент Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, але Путін відмовився, проте він наказує солдатам продовжувати вчиняти жорстокі злочини агресії в один з найсвятіших днів християнства. Навіть для країн, що перебувають у стані війни, існує довга історія різдвяних перемир’їв, зокрема, під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна розпочати атаки, а не припинити вогонь, є витвережуючим нагадуванням для всіх нас: Путін — безжальний вбивця, який не зацікавлений у мирі та якому не можна довіряти. Ми стоїмо разом з народом Києва, Одеси, Харкова, Херсона та Донецька, який відзначає народження Христа за найскладніших обставин. Віра українців — сильніша сила, ніж зло, розв’язане сьогодні Кремлем", - сказано в заяві сенаторів.

Джерело: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-senators-tillis-rosen-barrasso-coons-king-moran-merkley-van-hollen-statement-on-russias-christmas-bombing-of-ukraine