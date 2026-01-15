Інтерфакс-Україна
01:03 15.01.2026

Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США досягають величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися.

"Сьогодні вранці я мав дуже плідну розмову з тимчасовим президентом Венесуели Делсі Родрігес. Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися", - написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що вони обговорили багато тем, включаючи нафту, корисні копалини, торгівлю та, звичайно ж, національну безпеку.

"Це партнерство між Сполученими Штатами Америки та Венесуелою буде вражаючим ДЛЯ ВСІХ. Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!", - наголосив він.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115895806350456434

Теги: #венесуела #трамп #прогрес #сша

