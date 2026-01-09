Інтерфакс-Україна
21:11 09.01.2026

Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

Російське керівництво не відволікалося на події у Венесуелі, здійснюючи агресію проти України, зазначила посол України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю американському ABC News, відповідаючи на питання, чи рішення США змістити президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади спровокувало певні дії РФ в Україні.

"Безумовно, це не ті теми, які насправді пов'язані з ситуацією в Україні. І, по суті, з огляду на поточний ракетний обстріл, який ми маємо по всій території України, якраз зараз, ми бачимо, що Путін не дуже відволікався ситуацією у Венесуелі, хоча він намагається ще більше тиснути на українців, думаючи, що так можна деморалізувати населення. Але він отримує прямо протилежний ефект", - сказала Стефанішина в інтерв'ю, фрагмент якого розмістила у соцмережі Х.

На питання про прогрес в напрямку напрацювання мирної угоди вона згадала про самміт у Парижі, і що лідери країни Європи разом з президентом України Володимиром Зеленським і представниками США на ньому працювали не лише над угодою, але і на тим, щоб переконатися, що вона не буде порушена. "Саме це ми чуємо від президента Трампа, коли він каже, що він не лише хоче припинити війну, але й хоче закріпити свою спадщину, не даючи Росії жодних стимулів навіть розглядати будь-яку іншу агресію такого роду", - наголосила посол.

За її словами, України шукатиме будь-який варіант, щоб припинити війну. "Я впевнена, що з усіма спільними зусиллями, з американським лідерством, яке цілодобово працює над цим, це абсолютно можливо. Але це може статися ще швидше, якщо Росія чутиме мову, яку вона розуміє – мову сили, могутності та тиску", - сказала Стефанішина.

 

