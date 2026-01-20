Інтерфакс-Україна
09:37 20.01.2026

Українці розцінюють дії США у Венесуелі переважно як намагання захопити її ресурси – КМІС

Більшість (57%) українців вважають, що у Венесуелі США намагаються захопити ресурси країни і використовувати у корисливих цілях, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного 9-14 січня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також багато респондентів говорили про намагання припинити співпрацю Венесуели з Китаєм і Росією (35%), намагання влади США підвищити свій рейтинг (26%) і про боротьбу з наркоторгівлею (24%). Найменше респондентів обрали варіант про спробу встановити демократію в країні (11%).

"Загалом же три пояснення можуть вважатися умовно позитивними для США (тиск на Китай / Росію, наркоторгівля, встановлення демократії, а два – умовно негативними (захоплення ресурсів і робота на свій рейтинг)… 29% респондентів поділяють водночас і певні позитивні, і певні негативні трактування дій у Венесуелі. Поділяють лише негативні трактування – 36%, лише позитивні – 21%. Тобто загалом 65% згодні принаймні з одним негативним поглядом на дії, але й є 50%, які згодні принаймні з одним позитивним поглядом", - зазначається у пресрелізі за результатами опитування.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що в Україні протягом 2025 року суттєво погіршилося сприйняття США: якщо у грудні 2024 року лише 24% не довіряли США, то до грудня 2025 року показник зріс до 52%. І, як наслідок, українці доволі критично сприймають дії США і в інших питаннях (крім війни України і РФ), зокрема, щодо подій у Венесуелі.

"Українці, скоріше за все, доволі погано поінформовані про ситуацію у Венесуелі, історію її відносин із США та іншими країнами, суть претензій до Венесуели (можливо, багато хто в Україні, якщо не більшість, навіть несильно знали і про її роль для Росії). У таких випадках часто сприйняття подій формується під впливом того, довіряє чи ні людині країні. Можливо, якби українці бачили в США надійного партнера, який хоче успіху України у війні, хоче економічного процвітання Україні та розвитку демократії, то щодо подій у Венесуелі США мали би "кредит довіри" від українців. Наразі ж через ряд причин українці мають стримане сприйняття керівництва США, що позначається і на тому, як українці оцінюють події у Венесуелі. Утім, при цьому серед українців немає і однозначно засудження дій США", - зазначив Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 601 респондентів. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників близьких до 50% та 2,4% - для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Як повідомлялося, 3 січня американські військові захопили в Каракасі президента Венесуели Ніколаса Мадуро і вивезли до США. Його звинувачують у причетності до наркоторгівлі. Віцепрезидент Венесуели Делсі Родріґес 5 січня склала присягу як тимчасовий виконувач обов’язків глави держави.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово візьме на себе управління країною і що американські нафтові компанії готові повернутися до Венесуели і вкласти мільярди доларів у відновлення нафтового сектору.

