Двоє загиблих та п'ятеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Двоє цивільних загинули та 5 було поранено на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли минулої доби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 23 дитини.

"Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 16 приватних будинків; у Донецькому поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Тихонівці поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов’янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 24 приватні, склад і автомобіль. У Петрівці Першій Олександрівської громади пошкоджено автівку. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено інфраструктуру", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

За його інформацією, у Золотому Колодязі та Затишку Шахівської громадиу Покровському районі пошкоджено по 4 будинки, у Веселому — 3, у Кучеревому Яру і Торецькому — по 2.

У Бахмутському районі, у Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.