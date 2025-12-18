Інтерфакс-Україна
Події
11:15 18.12.2025

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

За минулу добу, 17 грудня, російські окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 17 грудня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Дружківці та 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Дружківці 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і 12 автівок; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено авто.

Численні будинки пошкоджено у Кучеревому Яру Шахівської громади.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 158 людей, у тому числі 18 дітей.

