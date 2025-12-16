"Нова пошта " закриває останнє відділення у Святогірську на Донеччині через безпекову ситуацію

Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova вирішив припинити роботу останнього відділення у Святогірську, що на Донеччині, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Святогірську на Донеччині. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах і підрозділах компанії",- пояснюється у Телеграм-каналі "Нової пошти".

Зазначається, що у листопаді кількість отриманих та надісланих посилок у Святогірську становила більше 3,4 тис.

"Нова пошта " додала, що наразі на Донеччині працюють 37 відділень. Крім того, до кінця 2025 року заплановано відкрити ще два, також продовжується встановлення поштоматів.

"Нова пошта" обов’язково повернеться до Святогірська за першої можливості", - наголосили у компанії.

Як повідомлялось, "Нова пошта" закрила останнє з чотирьох відділень мережі, яке працювало у Костянтинівці, у травні 2025 року з безпекових міркувань.

У серпні повідомлялось, що державне АТ "Укрпошта" з 20 серпня закриває з безпекових міркувань останнє відділення у Костянтинівці, що на Донеччині.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.

Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.