Економіка
10:15 06.01.2026

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн
У 2026 році максимальна допомога по безробіттю становить 8647 грн, а мінімальна - 3900 грн, повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата і тепер її розмір становить 8647 грн. Цей показник є ключовою економічною складовою активних програм сприяння зайнятості, які реалізовує Державна служба зайнятості. Тому разом із цим соціальним стандартом автоматично збільшуються і основні виплати допомоги для людей та компенсацій для бізнесу. Підтримка для тих, хто шукає роботу: максимальна допомога по безробіттю тепер становить 8 647 грн, а мінімальна - 3 900 грн (у 2025 році така допомога становила 8 тис. і 3 тис. грн відповідно - ІФ-У)", - написала Жовтяк в мережі Facebook.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення таку допомогу отримали 1,4 млн людей. 

Також до 17 294 грн зросла компенсація за працевлаштування вимушено переміщених громадян, які шукають роботу (у 2025 році - 16 тис. грн).

Крім того, покриття витрат за працевлаштування ветеранів і ветеранок зросло до 8 647 грн, молоді віком до 35 років на перше робоче місце - до 4 323 грн.

"Завдяки цим компенсаційним програмам працевлаштовано майже 62 тис. внутрішньо переміщених громадян, майже 800 ветеранів і ветеранок, 2,8 тис молодих людей", - розповіла директорка.

Серед іншого, компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи збільшилися до 129 705 грн, II групи - до 86 470 грн (у 2025 році - 120 тис. і 80 тис. грн відповідно). 

""Армія відновлення": оплата за повний місяць суспільно корисних робіт тепер становить 12 970 грн. Для прифронтових територій, а також для ветеранів і ветеранок - зростає до 17 294 грн. В рамках проєкту "Армія відновлення" до тимчасових робіт долучено 82 тис. людей, видано понад 330 тис. направлень", - додала Жовтяк.

Теги: #допомога #безробiття #жовтяк_юлия #жовтяк_юлія

