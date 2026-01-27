Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Міністерство фінансів, яка на аукціонах минулого вівторку вперше з квітня-2025 трохи знизило ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), змогло знову опустити їх на аукціонах у цей вівторок завдяки обмеженню пропозиції та зростанню попиту перед очікуваним зниженням Нацбанком 29 січня облікової ставки.

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, ставка відсікання 11-міс. ОВДП склала 16,19% річних проти 16,35% тижнем раніше, 18-міс. – 16,95% проти 17,10%, 38-міс. – 17,34% проти 17,49%.

Середньозважені ставки опустилися відповідно до 16,19%, 16,91% та 17,30% річних.

Найбільше падіння ставок було зафіксовано за 45-міс. бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 60% резервів: ставка відсікання знизилася до 13,5% з 14,6% на останньому такого аукціоні 6 січня, тоді як середньозважена – до 13,47% з 14,44%.

На звичайні облігації Мінфін знизив пропозицію з традиційних 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) до 2 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як на бенчмарк – з 5 млрд грн до 3 млрд грн.

В той же час попит на 11-міс. папери зріс порівняно з минулим вівторком з 2,1 млрд грн до 8,4 млрд грн, на 18-міс. – з 10,9 млрд грн до 11,9 млрд грн, на 38-міс. – з 13,1 млрд грн до 15,2 млрд грн, а на бенчмарк-ОВДП він склав 42,3 млрд грн порівняно із 49,2 млрд грн на їх первинному розміщенні на початку січня.

В результаті зі 187 заявок Мінфін задовільнив 86, у тому числі з 65 на бенчмарк-облігації лише 17, та зміг залучити 9,57 млдр грн порівняно із 7,45 млрд грн тижнем раніше.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.