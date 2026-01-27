Інтерфакс-Україна
Економіка
19:24 27.01.2026

Рада може схвалити два законопроєкти щодо промислового безвізу із ЄС у лютому – віцепрем’єр

2 хв читати
Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка сподівається на укладання незабаром Угоди про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACAA) – так званий "промисловий безвіз".

"Два законопроєкти (щодо ACAA) вже готові повністю до схвалення. Можливо, ми в лютому вже їх схвалимо, перейдемо до укладення угоди, що теж допоможе продавати нашу промислову продукцію в Європейському Союзі", – сказав він на Export Credit Forum у Києві 27 січня, організованому Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

Загалом Качка вчергове висловив переконання, що Україну чекає досить швидкий вступ до ЄС.

"Зараз ця теза звучить майже фантастично, але, я думаю, що до цього треба дуже швидко готуватися. Для уряду та влади це означатиме максимально швидке завершення всіх інституційних реформ, які тривають деколи десятиліттями, зокрема щодо митниці, інших контролюючих органів", – сказав віцепрем’єр.

Тиждень тому, виступаючи в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Качка зазначив, що найбільшою проблемою на шляху до ЄС наразі є напрям довкілля.

"Причина в тому, що ми виявили, що протягом багатьох років Міністерство довкілля України було "міністерством-зомбі": без власного розуму, без власної політики, повністю залежним від неурядових організацій, аналітичних центрів тощо. Мені подобаються всі аналітичні центри та неурядові організації, але в галузі довкілля потрібне сильне міністерство, тому що йдеться про балансування інтересів різних галузей промисловості, громад, муніципалітетів – багато балансування, дуже складне балансування", – пояснив він.

Віцепрем’єр наголосив, що в галузі довкілля Україна проситиме про перехідний період, бо не зможе впровадити найскладніші директиви, наприклад, за два роки.

"У сільському господарстві у нас є буквально два елементи, де, як ми бачимо, може виникнути проблема", – додав Качка.

За його словами, перший – незначний, дуже технічний, "який дуже важко обговорювати тим, хто не ветеринар", а другий стосується засобів захисту рослин, бо протягом останніх трьох років ЄС різко заборонив багато хімікатів, що використовуються в сільському господарстві. Він уточнив, що швидкий перехід українських компаній на нові дозволені ЄС хімікати призведе до їх зростання у Європі, тож це вдарить по дрібних фермерах, тому треба шукати точне рішення цього питання.

Джерело: https://ecf.org.ua/

https://www.youtube.com/watch?v=qIUso-FQbQM

Теги: #безвіз #терміни #промисловість

UKR.NET- новини з усієї України

