Рубіо сподівається на угоду між Україно та РФ до кінця року

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угода між Україною та Росією буде укладена найближчим часом.

"Роль, яку ми намагаємося відігравати, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є тут якісь точки дотику, на які вони можуть погодитися. Саме на це ми витратили багато часу та енергії і продовжуємо це робити. Можливо, це буде неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року", - заявив Рубіо на пресконференції в п’ятницю, додавши, що хоче щоб "це закінчилося якомога швидше".

Він наголосив, що результат переговорів залежить від "обох сторін".

"Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони повинні укласти угоду. Ми не можемо змусити Україну укласти угоду. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони мають самі захотіти укласти угоду", - наголосив Рубіо.