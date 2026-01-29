До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

Станом на ранок четверга до чотирьох зросла кількість жертв атаки ворожих безпілотників на Одесу 27 січня, а в ніч на четвер РФ знову вдарила безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Підтверджено загибель четвертої людини внаслідок атаки безпілотників 27 січня на Одесу", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, від отриманих травм помер літній чоловік, який проживав в зруйнованому будинку на вул. Прохоровській.

Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Трохи згодом очільник ОВА повідомив про чергову ворожу атаку Одеси ударними безпілотниками.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, додав Кіпер.

Як повідомлялося, РФ в ніч на 27 січня здійснила дронову атаку по Одесі. Внаслідок чого постраждали 35 осіб, з них 12 госпіталізовані.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13826