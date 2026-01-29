Інтерфакс-Україна
Події
07:09 29.01.2026

Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

1 хв читати
Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Російські війська в ніч на четвер атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого пошкоджено обʼєкт інфраструктури, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог вночі атакував місто ударними БпЛА. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, всі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1067

Теги: #атака_бпла_рф #одеса

