Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Російські війська в ніч на четвер атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого пошкоджено обʼєкт інфраструктури, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог вночі атакував місто ударними БпЛА. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, всі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

