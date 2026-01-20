В Одесі знайшли банкноту УНР 1918 року

Фото: Times.od.UA

В історичному центрі Одеси експонується рідкісна 100-карбованцева банкнота Української Народної Республіки (УНР) 1918 року випуску, якій нині 108 років, повідомляє Times.od.UA .

Унікальний експонат представлено в Музеї-кав’ярні “Стара Одеса”, розташованому в самому серці старої частини міста. За інформацією кореспондентів, купюра є одним із перших матеріальних символів державності УНР та доступна для огляду відвідувачами музею.

Банкнота номіналом 100 карбованців, яку створено за ескізом українського художника Георгія Нарбута, швидко поширювалася в обігу Одеси у 1918 році — місті тоді, як одного з великих торговельних портів, де проживали представники різних національностей.

На купюрі надпис “100 карбованців” виконано чотирма мовами — українською, польською, російською та їдишем — що, як зазначають історики, відображало багатомовний і багатокультурний характер портового міста початку XX століття.

Експонат розглядають не лише як грошовий знак, але й як історичний документ, що засвідчує процес становлення української державності та економічного життя у період Української Народної Республіки.