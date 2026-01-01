Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

У новорічну ніч Одеса зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотних літальних апаратів, унаслідок цього в місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій, зокрема падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури та пошкодження житлових будинків, повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій…Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - йдеться в дописі, оприлюдненому ранком четверга.