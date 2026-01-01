Інтерфакс-Україна
Події
07:34 01.01.2026

Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

1 хв читати
Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

У новорічну ніч Одеса зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотних літальних апаратів, унаслідок цього в місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій, зокрема падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури та пошкодження житлових будинків, повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій…Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - йдеться в дописі, оприлюдненому ранком четверга.

 

Теги: #одеса #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 01.01.2026
ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

07:43 01.01.2026
Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

21:30 31.12.2025
Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

19:55 31.12.2025
Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

18:51 31.12.2025
Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

08:59 31.12.2025
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

07:59 31.12.2025
Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

02:58 31.12.2025
Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

02:39 31.12.2025
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

13:52 30.12.2025
Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

ОСТАННЄ

ППО знешкодило 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Одноразова допомога при народженні дитини становить 50 тис. грн. з 1 січня

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня

1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА