Інтерфакс-Україна
Події
13:01 21.01.2026

Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

1 хв читати
Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що в четвер планується його зустріч із Володимиром Путіним.

"Зустрінуся з Путіним у четвер, Росія запитала зустріч", - наводить агентство Bloomberg слова Віткоффа з його інтерв’ю телеканалу CNBC.

"За останні тижні відзначається багато успіхів щодо теми Росії та України", - також сказав Віткофф.

При цьому він висловив думку, що Росія піде на угоду щодо України. Водночас Віткофф уточнив, що основною перешкодою, яка залишається на шляху до врегулювання, є територіальні питання.

Теги: #путін #віткофф

