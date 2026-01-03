Інтерфакс-Україна
Події
19:56 03.01.2026

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

2 хв читати
Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Президент США Дональд Трамп говорить, що станом на зараз він "не в захваті" від правителя Кремля Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи забагато людей".

Про це він сказав у суботу у Флориді під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, відповідаючи на запитання журналістів, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним обговорювалося питання експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро. Як відомо, під час військової операції в Каракасі спецпідрозділ США захопили Мадуро та його дружину.

"Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро", - сказав Трамп. Журналіст продовжував питати: "Ви зараз злитеся на нього (Путіна)?"

"Я маю на увазі, що я не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей", - відповів президент США.

Трамп зауважив, що думав, що "найлегшим буде випадок (вирішити війну) між Росією та Україною". "Це не так, і вони обидва зробили досить погані речі. Послухайте, це війна Байдена. Це не моя війна, але я хочу зупинити (забирати) життя. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тис здебільшого солдатів? Я хочу це зупинити… Якщо я можу зупинити цю війну та зупинити (вбивства) 30 тис молодих людей, на додаток до того факту, що людей вбивають у Києві, людей вбивають і в інших містах набагато меншої кількісті, але їх вбивають жорстоко. Тож я цим не задоволений. Я думав, що це буде те, що можна буде вирішити", - продовжив президент США.

Водночас він висловив надію, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнутий.

Теги: #путін #трамп #оцінка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 03.01.2026
Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

11:38 03.01.2026
Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

10:04 03.01.2026
Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

15:03 02.01.2026
Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

23:12 31.12.2025
Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

23:51 30.12.2025
Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

22:09 30.12.2025
В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

01:17 30.12.2025
МЗС Литви про "напад" на резиденцію Путіна: очільник Кремля має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді

МЗС Литви про "напад" на резиденцію Путіна: очільник Кремля має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді

10:54 29.12.2025
Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

ОСТАННЄ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА