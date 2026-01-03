Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Президент США Дональд Трамп говорить, що станом на зараз він "не в захваті" від правителя Кремля Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи забагато людей".

Про це він сказав у суботу у Флориді під час пресконференції, присвяченій операції у Венесуелі, відповідаючи на запитання журналістів, чи під час останньої телефонної розмови з Путіним обговорювалося питання експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро. Як відомо, під час військової операції в Каракасі спецпідрозділ США захопили Мадуро та його дружину.

"Ми ніколи не говорили про лідера Ніколаса Мадуро", - сказав Трамп. Журналіст продовжував питати: "Ви зараз злитеся на нього (Путіна)?"

"Я маю на увазі, що я не в захваті від Путіна. Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей", - відповів президент США.

Трамп зауважив, що думав, що "найлегшим буде випадок (вирішити війну) між Росією та Україною". "Це не так, і вони обидва зробили досить погані речі. Послухайте, це війна Байдена. Це не моя війна, але я хочу зупинити (забирати) життя. Ви бачили, що минулого місяця загинуло 30 тис здебільшого солдатів? Я хочу це зупинити… Якщо я можу зупинити цю війну та зупинити (вбивства) 30 тис молодих людей, на додаток до того факту, що людей вбивають у Києві, людей вбивають і в інших містах набагато меншої кількісті, але їх вбивають жорстоко. Тож я цим не задоволений. Я думав, що це буде те, що можна буде вирішити", - продовжив президент США.

Водночас він висловив надію, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнутий.