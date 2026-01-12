Інтерфакс-Україна
Події
18:06 12.01.2026

Глава МЗС Ірану перебуває в контакті з Віткоффом для обговорення ситуації в країні - ЗМІ

2 хв читати

Глава іранського Міністерства закордонних справ Аббас Аракчі зв’язався зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, який також є парламентером Трампа щодо України, щоб домогтися зниження напруженості в ситуації навколо Ірану, повідомляє в понеділок портал Axios з посиланням на джерела.

"Аракчі у вихідні вийшов на зв’язок з Віткоффом на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу проти Ірану й на підтримку протестів, заявили два поінформовані джерела", - передає портал.

За словами джерел, "це звернення, мабуть, було спробою Ірану домогтися деескалації ситуації зі США або принаймні виграти більше часу до того, як Трамп накаже вжити якихось дій для подальшого ослаблення режиму".

За даними порталу, Аракчі й Віткофф обговорювали можливість проведення зустрічі найближчими днями.

Співрозмовники уточнили, що Аракчі й Віткофф почали обмінюватися інформацією під час переговорів США та Ірану з ядерної тематики 2025 року. Вони тривали навіть після ударів США по іранських ядерних об’єктах у червні 2025 року.

У Білому домі й Держдепі цю інформацію не коментують.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Трамп у вівторок проведе нараду з членами Ради національної безпеки для обговорення подальших дій щодо Ірану.

У неділю Трамп заявив, що розглядає "дуже сильні варіанти" підтримки протестного руху в Ірані.

"Ми дуже серйозно до цього ставимося", - сказав Трамп. - Військові розглядають це питання. Ми розглядаємо дуже переконливі варіанти. Ми ухвалимо рішення".

Масові протести в Ірані тривають з 28 грудня. Спочатку вони були викликані важкою економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти, але незабаром набули і політичного контексту.

Теги: #віткофф #аракчі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 29.12.2025
Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

18:21 25.12.2025
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

23:01 14.12.2025
Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі Зеленського

Віткофф заявив про "значний прогрес" на україно-американських перемовинах за участі Зеленського

18:43 06.12.2025
Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

01:10 03.12.2025
Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

Помічник Путіна констатував, що компромісу щодо війни в Україні під час розмови зі спецпосланцями Віткоффом й Кушнером не досягнуто - ЗМІ

00:12 03.12.2025
Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

Спецпредставник Путіна назвав його п'ятигодинну розмову з спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером продуктивною

21:53 02.12.2025
Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

Росія у переговорах про припинення війни не погодиться на компроміс щодо трьох питань

16:58 02.12.2025
Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

16:42 02.12.2025
Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

Зеленський: Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, однак я не певен, що делегація США готові приїхати цими днями

13:58 02.12.2025
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА