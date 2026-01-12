Глава МЗС Ірану перебуває в контакті з Віткоффом для обговорення ситуації в країні - ЗМІ

Глава іранського Міністерства закордонних справ Аббас Аракчі зв’язався зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, який також є парламентером Трампа щодо України, щоб домогтися зниження напруженості в ситуації навколо Ірану, повідомляє в понеділок портал Axios з посиланням на джерела.

"Аракчі у вихідні вийшов на зв’язок з Віткоффом на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу проти Ірану й на підтримку протестів, заявили два поінформовані джерела", - передає портал.

За словами джерел, "це звернення, мабуть, було спробою Ірану домогтися деескалації ситуації зі США або принаймні виграти більше часу до того, як Трамп накаже вжити якихось дій для подальшого ослаблення режиму".

За даними порталу, Аракчі й Віткофф обговорювали можливість проведення зустрічі найближчими днями.

Співрозмовники уточнили, що Аракчі й Віткофф почали обмінюватися інформацією під час переговорів США та Ірану з ядерної тематики 2025 року. Вони тривали навіть після ударів США по іранських ядерних об’єктах у червні 2025 року.

У Білому домі й Держдепі цю інформацію не коментують.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Трамп у вівторок проведе нараду з членами Ради національної безпеки для обговорення подальших дій щодо Ірану.

У неділю Трамп заявив, що розглядає "дуже сильні варіанти" підтримки протестного руху в Ірані.

"Ми дуже серйозно до цього ставимося", - сказав Трамп. - Військові розглядають це питання. Ми розглядаємо дуже переконливі варіанти. Ми ухвалимо рішення".

Масові протести в Ірані тривають з 28 грудня. Спочатку вони були викликані важкою економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти, але незабаром набули і політичного контексту.